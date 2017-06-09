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6 июня 17, 18:22
Юлия Волкова презентовала видео на новую песню Просто забыть
6 июня в Сети состоялась премьера нового видео Юлии Волковой под названием Просто забыть. Режиссером видео выступил Dima Croll. Как призналась сама певица, во время съемок не обошлось без курьезов.
“Съемочный процесс шел на протяжении долгих часов, но все время случались какие-то мелкие и забавные и не очень истории, которые нас слегка выбивали из графика. Сначала перед моим выходом в кадр, заклинила дверь в гримерку, ждали пока меня освободят, затем лампа лопнет, когда я находилась рядом. Но, самое главное, что нам удалось выполнить задуманное. С режиссером Димой Кроллом мы понимали друг-друга с полуслова. Я довольна результатом“, — рассказала Волкова.
Смотри новую видеоработу Юлии Волковой – Просто забыть:
Также певица поделилась впечатлениями и о самой песне.
"Просто забыть – это не только разговор, это обращение, посыл, некая мантра расставания, но при этом ты каждый раз поддаешься соблазну и нарушаешь собственные обещания, данные самой же себе“, – отметила артистка.
Источник: ivona