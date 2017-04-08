Снятый в Украине клип номинирован на международную премию

Недавно на официальной странице известной группы "Run the Jewels" появилась информация о том, что их совместный клип с DJ Shadow номинирован на престижную интернет-премию Webby Awards. Ею награждают вебсайты, видео, рекламу, медийные и PR проекты, мобильные приложения и подкасты.





Клип DJ Shadow feat. "Run the Jewels" на трек "Nobody Speak" снимался в Киеве в Украинском доме. Съемками занимались британский режиссер Сэм Пиллинг со студией Pulse и украинский продакшн-компанией Radioaktive Film.





Вышел клип в 2016 году и сразу же набрал большую популярность. На официальном Youtube-канале его посмотрели более 8000000 раз.



