Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.17
USD
26.99
RUB
0.45
EUR
29.14
USD
27.12
RUB
0.46
EUR
29.79
USD
27.68
RUB
0.47
Музыка
Новости музыки
5 февраля 17, 18:06
Всемирно известная группа выступила последний раз в жизни
Black Sabbath
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Знаменитый на весь мир музыкальный коллектив Black Sabbath отыграл свой последний в истории концерт.

4 февраля в 14:29 Twitter музыкантов появилась запись: "Этой ночью – конец".

Напомним, что британская хеви-метал группа просуществовала почти полвека, она была создана в 1968 году. Коллектив окончил концертную деятельность прощальным туром The End. Выступления состоялись в Европе, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке.

Последние два концерта прошли в родном для исполнителей Бирмингеме. В первоначальный состав коллектива входили гитарист и автор музыки Тони Айомми, бас-гитарист и автор текстов Гизер Батлер, солист Оззи Осборн и ударник Билл Уорд. На счету группы – 12 альбомов.


Black Sabbath - "Paranoid" Belgium 1970 :


Как сообщалось, недавно из жизни ушел знаменитый певец Джордж Майкл. Он скончался в собственной квартире. Эта новость стала потрясением для общественности. 
URA-Inform
Ещё по теме:
Музыку Принса выставили на продажу
Panic! At The Disco выпустили клип без музыки (ВИДЕО)
Концерт Шуры в Киеве отменили
Арсен Мирзоян поделился впечатлениями от всеукраинского тура
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Названы первые финалисты отбора на Евровидение (ВИДЕО)
noimageКсения Симонова создала фильм из песка в память о Кузьме
noimageДизайнеры объяснили суть логотипа Евровидения-2017 (фото)
noimageЭд Ширан выпустил новый клип "Shape of You" (ВИДЕО)
noimageУкраинского певца раскритиковали из-за выступления в Москве
Лента новостей
Загрузка...