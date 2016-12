Ушел из жизни Джордж Майкл

В Великобритании умер певец Джордж Майкл, сообщает BBC.

Смерть 53-летнего музыканта зафиксировали врачи в частном доме Джорджа Майкла в графстве Оксфордшир.

По данным прибывших на место полицейских, нет никаких признаков того, что смерть была насильственной.

По данным телеканала, Майкл "ушел с миром дома".

"С великой скорбью мы можем подтвердить, что наш любимый сын, брат и друг Джордж ушел с миром дома в период Рождества. Семья просит уважать конфиденциальность в это эмоциональное и трудное время. На данном этапе больше комментариев не последует", — заявил агент исполнителя.

На данный момент причина смерти не называется. По словам полиции, "подозрительных обстоятельств" нет.

Джордж Майкл — популярный британский певец греческого происхождения. За время музыкальной карьеры (сольной и в составе дуэта Wham!) было продано около ста миллионов его записей, что делает его одним из самых успешных поп-певцов. Обладатель двух премий "Грэмми" — в категории "Альбом года" ("Faith", 1988 год) и за лучший R&B дуэт (с Аретой Франклин, песня "I Knew You Were Waiting (For Me)", 1987).