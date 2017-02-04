Дизайнеры объяснили суть логотипа Евровидения-2017 (фото)

В основу дизайна легло традиционное украинское ожерелье, элементы которого символизируют участников конкурса. Бусина за бусиной, страны-участницы "Евровидения" вместе создают праздник музыки.
По их словам, основной задачей в работе над логотипом было желание вывести образ украинского "намыста" на другой уровень, сделать его понятным для новой аудитории. Традиционному символу предоставили современный вид с помощью ярких живых паттернов. Каждый элемент бусины имеет свой особый узор и форму, символизирующие разнообразие.
"Использование этого прекрасного и значимого логотипа, основанного на традиционном обереге, создает не только ощущение историчности, но и современности - во внешнем виде и подаче. Поскольку эта тема является ключевой для команды Евровидение-2017, мы с нетерпением ждем фантастическое шоу в мае" , - говорит Йон Ола Санд, исполнительный директор "Евровидения".