Дизайнеры объяснили суть логотипа Евровидения-2017 (фото)

В основу дизайна легло традиционное украинское ожерелье, элементы которого символизируют участников конкурса. Бусина за бусиной, страны-участницы "Евровидения" вместе создают праздник музыки.









Слоган "Celebrate Diversity" ( "Уважаем разнообразие") дополняет прошлогоднюю тему "Come Together" ("Объединяемся"). "Celebrate Diversity" - об объединении Европы и стран за ее пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет и то, что отличает друг от друга, делает нас уникальными. Также всех объединит хорошая музыка ", - говорят в Banda Agency.

По их словам, основной задачей в работе над логотипом было желание вывести образ украинского "намыста" на другой уровень, сделать его понятным для новой аудитории. Традиционному символу предоставили современный вид с помощью ярких живых паттернов. Каждый элемент бусины имеет свой особый узор и форму, символизирующие разнообразие.



"Использование этого прекрасного и значимого логотипа, основанного на традиционном обереге, создает не только ощущение историчности, но и современности - во внешнем виде и подаче. Поскольку эта тема является ключевой для команды Евровидение-2017, мы с нетерпением ждем фантастическое шоу в мае" , - говорит Йон Ола Санд, исполнительный директор "Евровидения".

