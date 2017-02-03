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Музыка
Новости музыки
3 февраля 17, 09:59
Украинского певца раскритиковали из-за выступления в Москве
MONATIK
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Украинский исполнитель MONATIK должен 4 февраля выступить с концертом в Москве, в ночном клубе "Soho Rooms".
Украинский исполнитель, тренер одного из украинских талант-шоу MONATIK выступит с концертом в Москве, в ночном клубе "Soho Rooms".

В афише заявлено, что MONATIK "является новым веянием и прорывом на российской сцене". Его концерт запланирован на 4 февраля.

Напомним, что на премии М1 Music Awards MONATIK был назван "Лучшим певцом Украины".


В комментариях украинцы жестко раскритиковали певца, некоторые даже потребовали запретить артисту выступать в Украине.

Источник: http://telegraf.com.ua/
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