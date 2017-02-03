Украинского певца раскритиковали из-за выступления в Москве

Украинский исполнитель, тренер одного из украинских талант-шоу MONATIK выступит с концертом в Москве, в ночном клубе "Soho Rooms".





В афише заявлено, что MONATIK "является новым веянием и прорывом на российской сцене". Его концерт запланирован на 4 февраля.





Напомним, что на премии М1 Music Awards MONATIK был назван "Лучшим певцом Украины".









В комментариях украинцы жестко раскритиковали певца, некоторые даже потребовали запретить артисту выступать в Украине.



