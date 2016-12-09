Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.74
USD
25.77
RUB
0.41
EUR
27.44
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
28.63
USD
26.77
RUB
0.42
Музыка
Новости музыки
9 декабря 16, 13:02
MONATIK получил премию "Танцевальный хит года"
MONATIK
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
MONATIK и его трек "Кружит" стал лучшим танцевальном хитом.
Певец MONATIK получил премию "Танцевальный хит года" за свой трек "Кружит" на первой российской национальной музыкальной премии в Кремле.

В момент объявления результатов MONATIK находился в Киеве в прямом эфире радио NRJ. О своей победе он узнал от певицы IOWA, которая первой поздравила мультиартиста с победой в смс.

В России на национальном уровне наградили лучших певцов, музыкантов, композиторов и поэтов, а также лучшие песни, видеоклипы и шоу года по версии экспертного жюри Российской национальной премии. Победителем в номинации "Танцевальный хит года" стал украинский мультиартист MONATIK, чей трек "Кружит" уже собрал более 11 миллионов просмотров в YouTube.


Источник: http://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Клип Алана Бадоева стал лучшим по версии "Муз-ТВ"
Церемония вручения MTV VMA 2016: победители (ФОТО)
Сергей Шнуров грубо прокомментировал полученную премию
Валерий Меладзе оскандалился в Сочи (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Иосиф Пригожин призвал бойкотировать «Евровидение»
noimageСтас Шуринс прошел в полуфинал "The Voice of Germany"
noimageЕвровещательный союз подтвердил "Евровидение-2017" в Киеве
noimageСедокова показала любимого и дочь в новом клипе (ВИДЕО)
noimageАлина Гросу шокировала новым клипом (ВИДЕО)
Лента новостей
Загрузка...