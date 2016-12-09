Певец MONATIK получил премию "Танцевальный хит года" за свой трек "Кружит" на первой российской национальной музыкальной премии в Кремле.





В момент объявления результатов MONATIK находился в Киеве в прямом эфире радио NRJ. О своей победе он узнал от певицы IOWA, которая первой поздравила мультиартиста с победой в смс.





В России на национальном уровне наградили лучших певцов, музыкантов, композиторов и поэтов, а также лучшие песни, видеоклипы и шоу года по версии экспертного жюри Российской национальной премии. Победителем в номинации "Танцевальный хит года" стал украинский мультиартист MONATIK, чей трек "Кружит" уже собрал более 11 миллионов просмотров в YouTube.



