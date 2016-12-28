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Музыка
Новости музыки
28 декабря 16, 16:28
Группа "Друга Ріка" сняла клип про монстра
Друга Ріка
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Композиция войдет в седьмой студийный альбом коллектива
Музыкальная группа "Друга Ріка" сняла клип на песню "Монстр".

Трек войдет в седьмой студийный альбом коллектива, который услышат весной 2017 года. В песне рассказывается о воображаемом друге, такой есть у каждого человека. Мы его видим в детстве, потом он переезжает с нами в новый дом и живет до конца дней возле нас. Мы считаем его страшным, но потом замечаем свет его души.

Валерий Харчишин рассказал, что альбом будет сильно отличатся от предыдущих. Как признается фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин – новый альбом будет отличаться от всех предыдущих пластинок группы. "Монстр" – только начало работы над ним.


Источник: http://telegraf.com.ua/
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