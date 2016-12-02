Киркоров прокомментировал конфликт по делу о плагиате

Ровно месяц назад французская группа подала на Филиппа Киркорова в суд. Они обвинили его в плагиате. Певец долгое время не комментировал происходящее, но сейчас сообщил ТАСС своё мнение по поводу плагиата.





Филипп Киркоров считает обвинения лидера группы Space Дидье Маруани абсурдными.





При чем здесь обвинения в мой адрес, когда у песни есть автор? Почему вдруг все это возникло после 15-летнего исполнения этой песни, которая звучала на международных конкурсах, была во всемирном эфире? Почему вдруг сейчас?

отметил Киркоров.





Автор песни Киркорова "Жестокая любовь", именно из-за этой песни идёт спор, ранее говорил, что готов подать встречный иск.





Киркоров утверждает, что это всё провокация.





Вся эта история продолжалась месяц. Я терпел, молчал, но всему приходит конец, я решил, что мое государство меня защитит в рамках закона

слова Филиппа Киркорова.





На данный момент результатов по этому дело нет. Суд не вынес окончательного решения.







