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Музыка
Новости музыки
2 декабря 16, 12:06
Киркоров прокомментировал конфликт по делу о плагиате
Филипп Киркоров
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Месяц ведётся дело по поводу обвинений Филиппа Киркорова в плагиате.
Ровно месяц назад французская группа подала на Филиппа Киркорова в суд. Они обвинили его в плагиате. Певец долгое время не комментировал происходящее, но сейчас сообщил ТАСС своё мнение по поводу плагиата.

Филипп Киркоров считает обвинения лидера группы Space Дидье Маруани абсурдными.

При чем здесь обвинения в мой адрес, когда у песни есть автор? Почему вдруг все это возникло после 15-летнего исполнения этой песни, которая звучала на международных конкурсах, была во всемирном эфире? Почему вдруг сейчас?
отметил Киркоров.

Автор песни Киркорова  "Жестокая любовь", именно из-за этой песни идёт спор, ранее говорил, что готов подать встречный иск.

Киркоров утверждает, что это всё провокация.

Вся эта история продолжалась месяц. Я терпел, молчал, но всему приходит конец, я решил, что мое государство меня защитит в рамках закона
слова Филиппа Киркорова.

На данный момент результатов по этому дело нет. Суд не вынес окончательного решения.


Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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