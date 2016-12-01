Французский композитор судится с Филиппом Киркоровым (ВИДЕО)

Журналистам стало известно о судебном иске известного французского музыканта и композитора Дидье Маруани на популярного певца Филиппа Киркорова.





Композитор обвинил Киркорова в нарушении авторских прав, а именно в неправомерном использовании его музыкальных произведений. Также Маруани требует компенсацию в сумме € 10 млн за плагиат. Слушание по данному делу состоится в одном из судов США.





В свою очередь, представитель певца заявил, что Киркоров достиг договоренности с Маруани и согласен заплатить ему € 1 млн компенсации. В то же время, адвокаты певца утверждают, что никакой договоренности не было.





Более того, сообщается, что Филипп Киркоров написал заявление в полицию в связи с вымогательством. Маруани даже был задержан правоохранительными органами, но вскоре был выпущен на свободу и отправлен домой, а заявление Киркорова останется без внимания и никакое уголовное дело возбуждаться не будет.













Киркоров прокомментировал задержание композитора Маруани за вымогательство 1 млн евро:







