Самое эмоциональное выступление на "Голос.Діти-3" (ВИДЕО)

2 октября на телеканале 1+1 стартовал третий сезон детского вокального проекта Голос.Дети с новым тренерским составом - Потапом, Тиной Кароль и MONATIK.





Тренеры Потап, Тина Кароль и MONATIK отметили высокий уровень детского вокала в третьем сезоне шоу Голос.Дети (1+1) и среди множества сильных голосов выбрали первых участников своих команд.





Одним из самых трогательных и эмоциональных моментов первого эфира стало выступление 10-летней Карины Солод из Черкасс, которое довело до слез Тину Кароль. Девочка лишилась зрения из-за врожденной болезни. Но она никогда не теряла надежду, что когда-нибудь снова сможет увидеть родных.





Малышка всегда мечтала спеть на сцене Голос.Дети. Для своего выступления Карина выбрала популярную украинскую песню-романс Черемшина. И хотя никто из тренеров не нажал заветную красную кнопку, Карина не расстроилась - одна ее мечта уже сбылась.





Все тренеры вышли к Карине на сцену, обнимали девочку после выступления, а Потап отнес ее на руках за кулисы. "Я очень рад, что любые детки могут принять участие в Голос.Дети-3. Меньше всего самим детям хотелось бы, чтобы их считали "особенными".





Они хотят петь, быть членами общества, и наша задача помочь им в этом", - сказал Потап. Конечно же, после выступления Карины тренерам было сложно сдержать свои эмоции. После того, как Карину провели за кулисы, тронутая ее историей Тина Кароль не смогла сдержать слез.





Участник "слепых прослушиваний", который выступал первым в новом сезоне, исполнением своей песни развернул все три тренерских кресла. 13-летний Андрей Бойко из города Вишневое пришел на Голос.Дети-3, чтобы доказать родителям, что может самостоятельно добиться успеха.





Дело в том, что мальчик вырос в музыкальной семье, его папа - Заслуженный артист Украины, а мама - скрипачка. Андрей с двух лет знал наизусть и напевал известные арии, которые выучил, сидя у папы на работе в оркестровой яме.





Но больше всего мальчик боится "домашних прослушиваний" и жесткой критики со стороны родителей. То, что к нему повернулись сразу три тренера, стало для Андрея совершенной неожиданностью, ведь, несмотря на свой талант, парень не верит в свои силы.





Своим тренером первый участник "слепых прослушиваний" выбрал певца MONATIK. Отметим, что проект Голос.Дети-3 хочет помочь слепой Карине Солод собрать средства на дорогостоящее лечение в Израиле.





Это последний шанс для нее восстановить зрение, ведь в Украине никто из врачей не смог справится с болезнью. Помочь Карине можно, перечислив любую сумму на счет ее мамы 5168757238886040, Солод Тетяна Владимировна.











