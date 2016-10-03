Голос. Дети 3: Грандиозное возвращение шоу на экраны

Второго октября стартовал третий сезон самого искреннего вокального шоу страны "Голос. Дети". Поклонники этой передачи наконец-то дождались и теперь смогут наслаждаться выступлениями талантливых детей.





Распознавать уникальные голоса дело не простое. И поэтому, кресла судей заняли не менее талантливые и успешные: Потап, Тина Кароль и Монатик.





Стартовал кастинг очень удачно. Первым вышел на сцену Андрей Бойко. Сын выдающихся музыкантов не подвел своих родителей. На шикарный вокал отозвались все трое судей, но парень отправился в команду Монатика, не смотря на уговоры Потапа и Тины.





Не обошлось и без неудач. Лучезарная девочка из Израиля покинула шоу не обретя своего наставника. К счастью девочка не стала расстраиваться, поражение скрасили ее положительные эмоции от поездки на Украину, родину своего деда.





Завершила первый кастинг нового сезона Катрина-Паула Диринга. Эта задорная девочка с необычным именем имеет не менее необычный голос. Все тренера как один повернулись к ней. Песня "Je t'aime" была исполнена ею так чувственно, что устоять не смог бы никто.





Судьи, видимо, очень соскучились за юными талантами. К каждому они старались откликнуться и даже боролись за них. А это значит, что мест в командах все меньше и отбор становится все напряженнее.



