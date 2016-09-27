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Музыка
Новости музыки
27 сентября 16, 10:18
На Джастина Бибера напали в немецком клубе (ВИДЕО)
Джастин Бибер
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Джастин Бибер в рамках турне посетил Мюнхен.
Певец Джастин Бибер сейчас находится в своём турне Purpose по Европе. 

В его рамках он попал в Мюнхен, где решил отдохнуть в одном из клубов города. С Джастином Бибером произошел неприятный инцидент в клубе Heart.

На артиста напал незнакомец. Певец, желая покинуть заведение, случайно задел одного из посетителей. Незнакомец тут же отреагировал на это и решил решить вопрос с помощью силы.

В Сети появилось короткое видео происходящего. Отметим, что приятель Бибера Джон Шахиди вмешался в конфликт. Джастина сразу отвели в безопасное место.

Отметим, что Джастин Бибер стал обладателем сразу восьми рекордов Гиннесса. Это признание связано с его популярностью в социальных сетях.




Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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