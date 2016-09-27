На Джастина Бибера напали в немецком клубе (ВИДЕО)

Певец Джастин Бибер сейчас находится в своём турне Purpose по Европе.





В его рамках он попал в Мюнхен, где решил отдохнуть в одном из клубов города. С Джастином Бибером произошел неприятный инцидент в клубе Heart.





На артиста напал незнакомец. Певец, желая покинуть заведение, случайно задел одного из посетителей. Незнакомец тут же отреагировал на это и решил решить вопрос с помощью силы.





В Сети появилось короткое видео происходящего. Отметим, что приятель Бибера Джон Шахиди вмешался в конфликт. Джастина сразу отвели в безопасное место.





Отметим, что Джастин Бибер стал обладателем сразу восьми рекордов Гиннесса. Это признание связано с его популярностью в социальных сетях.











