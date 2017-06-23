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Музыка
Обзоры альбомов
23 июня 17, 11:17
Дуэт ЖЕМЧУГ представил новую концертную программу и альбом
Дуэт ЖЕМЧУГ
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В Киеве состоялась премьера нового музыкального шоу На одном дыхании популярного украинского дуэта ЖЕМЧУГ.
Анна Алишер и Алена Жемчуг спровоцировали ажиотаж в музыкальной среде и собрали аншлаг на презентации новой концертной программы. Дуэт ЖЕМЧУГ презентовал свой дебютный альбом и авторскую программу На одном дыхании в рамках сольного концерта в Caribbean Club, билеты на который были полностью раскуплены за несколько недель для события.

Среди зрителей можно было увидеть много теле и радио ведущих, артистов: Анна Свиридова, Слава Соломка, Андрей Черновол, Артур Боссо, Юрий Третяк, Шоколадка, Александр Рассказов и другие.

В новой программе, построенной в лучших традициях бродвейских мюзиклов, исполнительницы представили не только яркое световое шоу, полный состав музыкантов, живой звук, стильный видеоряд на экране, а также раскрыли свой хореографический потенциал. При этом певицы остались верны себе и во главу каждого номера в первую очередь поставили искреннее общение со зрителями.


Дуэт ЖЕМЧУГ представил новую программу
Дуэт ЖЕМЧУГ представил новую программу  Пресс-служба

А вот режиссуру концерта артистки, привыкшие самостоятельно отвечать за творческий процесс развития собственного дуэта, на этот раз доверили известному режиссеру и постановщику Андрею Царю, а хореографию – балету студии Квартал 95.

“Мы всегда выступаем вживую, без бек-вокалистов, несмотря на непростой репертуар, сложное двухголосье и трудные партии. На этот раз мы работали со своей сложившейся музыкальной командой, а также разнообразили номера совместными постановками с балетом. Мы с Аленой около 12 лет профессионально занимались танцами, в том числе бальными и современными, но пришлось достаточно много репетировать, чтобы сочетать качественное звучание с динамичной хореографией“, – отметила Анна Алишер.


Дуэт ЖЕМЧУГ представил новую программу
Дуэт ЖЕМЧУГ представил новую программу  Пресс-служба

Название новой программы родилось после предыдущего сольного концерта дуэта ЖЕМЧУГ, когда вовремя автограф-сессии поклонники отметили – музыкальное шоу коллектива прошло для них на одном дыхании. Напомним, что Анна Алишер и Алена Жемчуг являются авторами слов и музыки всех своих песен. В этот вечер звучали уже полюбившиеся песни Любовь с завязанными глазамиЯ бы тебя, Солнце мое, Будь ближе, а также премьеры.

Когда девушки исполняли авторскую песню За кохання, Анна не смогла сдержать свои эмоции и переживания, так как эта песня полностью автобиографическая, и расплакалась прямо во время исполнения композиции. Это стало очень эмоциональным моментом и вызвало громкие аплодисменты у зала. 


Дуэт ЖЕМЧУГ представил новую программу
Дуэт ЖЕМЧУГ представил новую программу  Пресс-служба

“Мы настолько заняты работой и погружены в творческий процесс, что не всегда следим за различными рейтингами, но очень приятно, когда наши песни находят отклик у публики, значит, они близки нашим слушателям, а это главное, – прокомментировала Алена Жемчуг. – Премьера программы На одном дыхании стала для нас персональным праздником, разделить радость которого мы смогли со своими поклонниками. И как это часто бывает, после концерта мы попали домой только к 4 утра, потому как еще очень долго обсуждали и записывали с Анной новые идеи для будущих выступлений“.

В этот вечер зрители задарили девушек цветами. Анна и Алена едва смогли поднять охапки букетов, подаренных поклонниками. Уже в ближайшее время артистки снимут новый клип, а также отправятся с новой программой на гастроли.

 


Смотри онлайн клип дуэта ЖЕМЧУГ на песню На одном дыхании:


источник: ivona
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