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Музыка
Новости музыки
14 октября 22, 21:21
Jerry Heil заинтриговала новой песней о казаках и Залужном
Jerry Heil
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Певица готовит для любителей патриотическую премьеру.
В День защитников и защитниц Украины Jerry Heil анонсировала зажигательную песню под названием "Козацькому роду нема переводу".

На своей странице в Instagram певица поделилась демо-версией песни. В ней Jerry Heil спела о славных украинских казаках и вспомнила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который стал "пеклом раші суджений".

"С Днем казачества! Пусть этот день наполнит силами всех казаков и казачек! Помним нашу историю и творим новую", — подписала видео артистка.

Также Jerry Heil неожиданно поблагодарила за сотрудничество в создании песни Дмитрию Гордону, чем очень заинтересовала своих поклонников. Но оказалось, что певица имела в виду сына известного журналиста, автора музыки. Припев грядущего хита очень понравился фанам артистки, поэтому теперь они ждут полную версию.

Интересно, что это будет!
Несомненно, нужна полная версия.
Срочно выпускайте трек!


Напомним, что на днях стало известно, что Jerry Heil номинировали на престижную музыкальную премию Music Moves Europe Awards 2022.
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