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Музыка
Новости музыки
9 октября 22, 15:56
Бабкин с Гребенщиковым записали песню о войне. ВИДЕО
Бабкин
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Соавтарами работы также выступили британский продюсер Дейв Стюарт и американская певица Стиви Никс.

Известный украинский певец Сергей Бабкин записал песню совместно с российским музыкантом и оппозиционером Борисом Гребенщиковым. Соавтарами работы также выступили британский продюсер Дейв Стюарт и американская певица Стиви Никс. Клип в субботу, 9 октября, появился на YouTube.

Песня Face to Face несет также благотворительную миссию - заработанные деньги создатели перечислят на платформу UNITED24 для помощи украинцам и армии.

"Для меня большая честь быть частью этой композиции и записываться с подлинными легендами. Я также безгранично благодарен им и всему мировому музыкальному сообществу за поддержку Украины в эти трудные времена. Уже более полугода украинский народ и украинская земля испытывает невероятную боль из-за войны, которую развязала Россия. Мне хотелось бы, чтобы эта песня не только выражала эту боль, но и дарила надежду, напоминала, что так будет не всегда. Это не просто война, это борьба добра со злом, светом и тьмой. И свет обязательно восторжествует, мы уже видим эту победу на горизонте", - прокомментировал Сергей Бабкин свою новую работу.

В восторге от сотрудничества и Стиви Никс. Она благодарна Сергею Бабкину за совместную работу, и рада приобщиться к помощи Украине.

"С того дня, когда началась война, Украина и ее народ в моем сердце. Для меня большая честь - спеть эту песню... Я надеюсь, она напомнит людям и дальше поддерживать Украину. Во время своих концертов я напоминаю людям - война не закончилась", - отметила знаменитость.


Три куплета песни записаны на трех языках - английском, русском и украинском.

Ранее Бабкин рассказал о реакции родственников из РФ на войну в Украине: с начала полномасштабного вторжения никто из родственников артиста с РФ не связался с его семьей.
Korrespondent
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