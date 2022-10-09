Бабкин с Гребенщиковым записали песню о войне. ВИДЕО

Известный украинский певец Сергей Бабкин записал песню совместно с российским музыкантом и оппозиционером Борисом Гребенщиковым. Соавтарами работы также выступили британский продюсер Дейв Стюарт и американская певица Стиви Никс. Клип в субботу, 9 октября, появился на YouTube.

Песня Face to Face несет также благотворительную миссию - заработанные деньги создатели перечислят на платформу UNITED24 для помощи украинцам и армии.

"Для меня большая честь быть частью этой композиции и записываться с подлинными легендами. Я также безгранично благодарен им и всему мировому музыкальному сообществу за поддержку Украины в эти трудные времена. Уже более полугода украинский народ и украинская земля испытывает невероятную боль из-за войны, которую развязала Россия. Мне хотелось бы, чтобы эта песня не только выражала эту боль, но и дарила надежду, напоминала, что так будет не всегда. Это не просто война, это борьба добра со злом, светом и тьмой. И свет обязательно восторжествует, мы уже видим эту победу на горизонте", - прокомментировал Сергей Бабкин свою новую работу.

В восторге от сотрудничества и Стиви Никс. Она благодарна Сергею Бабкину за совместную работу, и рада приобщиться к помощи Украине.

"С того дня, когда началась война, Украина и ее народ в моем сердце. Для меня большая честь - спеть эту песню... Я надеюсь, она напомнит людям и дальше поддерживать Украину. Во время своих концертов я напоминаю людям - война не закончилась", - отметила знаменитость.



