Украинка сняла клип на песню Элтона Джона и Бритни Спирс

Украинская клипмейкер Таня Муиньо сняла эмоциональный клип для Бритни Спирс и Элтона Джона на их совместную композицию под названием Hold Me Closer. Видео обнародовано в YouTube.

Съемка видеоработы проходила в Мехико, но без участия звездного дуэта, впрочем, зрителей ждали красивые локации и эмоциональная хореография, которую ставил Джейкоб Джонас.

В тоже время в своей работе Таня Муиньо использовала костюмы в сине-желтых цветах.

"Это потрясающее танцевальное видео на песню Hold Me Closer, снятое в Мехико обладательницей многих наград Таней Муиньо, прекрасно передает неизмеримое чувство близости, которого так не хватает миру в суматохе и хаосе последнего времени", - сказал Элтон Джон.

В свою очередь украинский режиссер призналась, что для нее сотрудничество с Элтоном Джоном и Бритни Спирс было давней мечтой, которую она сумела осуществить.

"Для меня это были эмоциональные съемки, поскольку я выросла вместе с Бритни. После просмотра "Slave For You" я решила, что хочу стать видеорежиссером. Элтон Джон - это икона, которую я и весь мир слушали, когда росли", - сказала она.





Ранее сообщалось, что Таня Муиньо номинирована на премию Video Music Awards 2022.

Украинец получил награду MTV VMA 2022 за клип Гарри Стайлса







