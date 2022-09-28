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Музыка
Новости музыки
28 сентября 22, 10:41
Украинка сняла клип на песню Элтона Джона и Бритни Спирс
Hold Me Closer
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Hold Me Closer - первый за шесть лет трек обладательницы Грэмми после того, как она избавилась от опеки отца.
Hold Me Closer - первый за шесть лет трек обладательницы Грэмми после того, как она избавилась от опеки отца.

Украинская клипмейкер Таня Муиньо сняла эмоциональный клип для Бритни Спирс и Элтона Джона на их совместную композицию под названием Hold Me Closer. Видео обнародовано в YouTube.

Съемка видеоработы проходила в Мехико, но без участия звездного дуэта, впрочем, зрителей ждали красивые локации и эмоциональная хореография, которую ставил Джейкоб Джонас.

В тоже время в своей работе Таня Муиньо использовала костюмы в сине-желтых цветах.

"Это потрясающее танцевальное видео на песню Hold Me Closer, снятое в Мехико обладательницей многих наград Таней Муиньо, прекрасно передает неизмеримое чувство близости, которого так не хватает миру в суматохе и хаосе последнего времени", - сказал Элтон Джон.

В свою очередь украинский режиссер призналась, что для нее сотрудничество с Элтоном Джоном и Бритни Спирс было давней мечтой, которую она сумела осуществить.

"Для меня это были эмоциональные съемки, поскольку я выросла вместе с Бритни. После просмотра "Slave For You" я решила, что хочу стать видеорежиссером. Элтон Джон - это икона, которую я и весь мир слушали, когда росли", - сказала она.


Ранее сообщалось, что Таня Муиньо номинирована на премию Video Music Awards 2022. 

Украинец получил награду MTV VMA 2022 за клип Гарри Стайлса
Korrespondent
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