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19 июля 22, 20:50
Художница Гапчинская нарисовала портрет Бориса Джонсона
Борис Джонсон
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Украинская художница Евгения Гапчинская опубликовала в своих соцсетях новую работу.
Это портрет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, недавно подавшего в отставку.

Евгения Гапчинская нарисовала портрет Бориса Джонсона в характерном для нее стиле примитивизм. Все герои ее работ — маленькие ангелы с крылышками и пухлыми щечками, которые заставляют невольно улыбнуться.

Так что премьер-министр Великобритании, который на прошлой неделе шокировал украинцев сообщением об уходе в отставку и которого президент Украины Владимир Зеленский назвал «большим другом Украины», с легкой руки Гапчинской стал розовощеким ангелом с маленькими крылышками. Неизменной осталась только характерная прическа Бориса Джонсона. А в руках Джонсон держит украинский флаг.


Свою новую картину Евгения Гапчинская назвала Наш ангел — помощник.


Фото: @Евгения Гапчинская/Facebook

Напомним, правительство Джонсона первым решило поставлять современное оружие в Украину еще до вторжения России, а сам Борис Джонсон первым из лидеров стран G7 посетил Киев после освобождения Киевской области. С необъявленным визитом он прибыл на встречу с Зеленским 9 апреля.

Источник:  nv.ua
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