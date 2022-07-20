Художница Гапчинская нарисовала портрет Бориса Джонсона

Это портрет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, недавно подавшего в отставку.





Евгения Гапчинская нарисовала портрет Бориса Джонсона в характерном для нее стиле примитивизм. Все герои ее работ — маленькие ангелы с крылышками и пухлыми щечками, которые заставляют невольно улыбнуться.





Так что премьер-министр Великобритании, который на прошлой неделе шокировал украинцев сообщением об уходе в отставку и которого президент Украины Владимир Зеленский назвал «большим другом Украины», с легкой руки Гапчинской стал розовощеким ангелом с маленькими крылышками. Неизменной осталась только характерная прическа Бориса Джонсона. А в руках Джонсон держит украинский флаг.









Свою новую картину Евгения Гапчинская назвала Наш ангел — помощник.









Фото: @Евгения Гапчинская/Facebook





Напомним, правительство Джонсона первым решило поставлять современное оружие в Украину еще до вторжения России, а сам Борис Джонсон первым из лидеров стран G7 посетил Киев после освобождения Киевской области. С необъявленным визитом он прибыл на встречу с Зеленским 9 апреля.



