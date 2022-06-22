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Музыка
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22 июня 22, 12:35
Раша Гудбай на всю Європу: Сердючка відірвалася в Амстердамі
Раша Гудбай
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Сердючка виконала пісню, в якій росіянам завжди замість Лаша чулося Раша.

21 червня шанувальники "Євробачення" запам’ятають надовго. В центрі Амстердаму в рамках міжнародного благодійного телемарафону Embrace Ukraine – #StrivingTogether виступили зірки популярного пісенного конкурсу. Щоправда, Руслана Лижичко зламала ногу та не змогла фізично бути присутньою на заході. Співачка записала відеозвернення з закликом дати Україні шанс провести "Євробачення-2023".

В цьому Руслану підтримала і Вєрка Сердючка. Зі сцени Сердючка висловила бажання, щоб пісенний конкурс таки відбувся наступного року в Україні.

Крім того Сердючка виконала пісню, в якій росіянам завжди замість Лаша чулося Раша.



Сердючка офіційно змінила назву композиції, тож ніякої "Лаши" на концертах більше не буде. Як, вочевидь, і костюмів деяких музикантів.

Бенд Вєрки на телемарафон одягнув футболки без цензури. "Х* ВІЙНІ" та "F**K THE WAR".

Сердючка свій виступ завершила скандуванням легендарної фрази "Геть з України москаль некрасивий. Геть! Геть! Геть!".
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