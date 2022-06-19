Джонсон заявил, что Евровидение должно состояться в Украине

Борис Джонсон заявил, что следующий песенный конкурс Евровидения должен пройти в Украине, несмотря на желание Европейского языкового союза передать право на его проведение Великобритании. Об этом он сказал журналистам по возвращении из Киева, пишет Reuters.

"Конечно, я бы хотел, чтобы он состоялся у нас. Но факт в том, что они победили и заслуживают этого. Я верю, что они могут провести конкурс и верю, что они должны его получить", — сказал Джонсон.

По мнению британского премьера, Евровидение должно состояться в "Киеве или любом другом безопасном украинском городе".

"Впереди еще целый год. До начала песенного конкурса Евровидения все будет хорошо, и я надеюсь, что украинцы его получат", – сказал он.





17 июня Европейский языковой союз заявил, что из-за войны Евровидение-2023 пройдет не в Украине. Возможно, это будет Великобритания, представитель которой занял второе место на конкурсе.





Министерство культуры Украины заявило, что потребует изменить это решение.