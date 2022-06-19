Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
18 июня 22, 16:05
Джонсон заявил, что Евровидение должно состояться в Украине
группа Kalush Orchestra
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Премьер-министр Великобритании считает, что ситуация в Украине улучшится к началу Евровидения-2023

Борис Джонсон заявил, что следующий песенный конкурс Евровидения должен пройти в Украине, несмотря на желание Европейского языкового союза передать право на его проведение Великобритании. Об этом он сказал журналистам по возвращении из Киева, пишет Reuters.

"Конечно, я бы хотел, чтобы он состоялся у нас. Но факт в том, что они победили и заслуживают этого. Я верю, что они могут провести конкурс и верю, что они должны его получить", — сказал Джонсон.

По мнению британского премьера, Евровидение должно состояться в "Киеве или любом другом безопасном украинском городе".

"Впереди еще целый год. До начала песенного конкурса Евровидения все будет хорошо, и я надеюсь, что украинцы его получат", – сказал он.

Напомним группа Kalush Orchestra победила как представитель Украины в песенном конкурсе Евровидение-2022, поэтому следующий конкурс, по его правилам, должен состояться в Украине. 

17 июня Европейский языковой союз заявил, что из-за войны Евровидение-2023 пройдет не в Украине. Возможно, это будет Великобритания, представитель которой занял второе место на конкурсе. 

Министерство культуры Украины заявило, что потребует изменить это решение. 
liga.net
Ещё по теме:
Группа Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей