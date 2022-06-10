Kalush Orchestra показали покупця кубка Євробачення

Українська група Kalush Orchestra розсекретила покупця кришталевого мікрофона, який вона виграла на Євробаченні-2022. Про це розповіли в Telegram-каналі колективу.

Нагороду музикантів за 900 тисяч доларів купив гендиректор найбільшої в Європі криптовалютної біржової платформи, засновник і ведучий шоу про крипт Гагарін Шоу Володимир Носов.

"Країна має знати його в обличчя! Респект", – написали Kalush Orchestra.

Також анонсовано ефір, у якому розкажуть про долю статуетки.





Kalush Orchestra показав покупця кубка Євробачення // Фото: t.me/kalush_off

Панаму фронтмена гурту Олега Псюка продали за 11 млн грн.

Нагадаємо, Kalush Orchestra разом із БФ Сергія Притули виставили на благодійний продаж рожеву панаму фронтмена колективу Олега Псюка та статуетку переможця конкурсу.