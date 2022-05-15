Євробачення: хто представляв Україну у різні роки?

Україна завжди гідно виступає на Євробаченні. Ми - єдина країна, яка щороку проходить у фінал. Попри війну ми знову прозвучали на сцені головного пісенного конкурсу. Як українці з року в рік прокладали шлях до перемоги на Євробаченні - дивіться далі.

На Євробачення Україна увірвалася у 2003 році. Тоді, головну сцену пісенного конкурсу намагався підкорити Олександр Пономарьов.

Пісня "Hasta la vista" європейців не вразила, Україна посіла 14 місце.

Та вже за рік сцена Євробачення прогиналася від "Диких танців". Співачка Руслана додому повернулася з перемогою. Тоді ж уперше на головному пісенному конкурсі пролунала українська мова.

У 2007 на Євробаченні засяяла зірка Верки Сердючки. І хоча тоді ми посіли друге місце, Андрій Данилко зі своєю "Lasha tumbai", а у народі "Раша гудбай" надовго запам'ятався фанатам конкурсу. Виступ Сердючки оцінюють як один із найяскравіших за всю історію Євробачення.

Підкорила Сердючка не лише Європу, а й Голлівуд. У 2015 з'явилася у фільмі "Шпигунка".

Згодом Україну на Євробаченні представляли: Тіна Кароль, Світлана Лобода, Альоша, Міка Ньютон, Гайтана та Злата Огневич. Усі потрапляли до фіналу конкурсу. Більшість виходили в топ-10.

У 2014 після незаконної анексії Криму рф та початку війни на Донбасі, Україну представляє Марія Яремчук. Через ситуацію вдома, співачка навіть хотіла змінити свій виступ. Однак, це зробити не дозволили організатори конкурсу. Тоді, Марія з піснею "Тік-ток" зайняла шосте місце.

Наступний рік Україна конкурс пропустила. Та вже у 2016 весь біль, який заподіяли росіяни кримським татарам та українцям, вилила у пісні Джамала.

Тріумфальною стала композиція "1944". У фіналі Джа конкурувала з представником рф. Та у таких протистояннях перемога завжди за Україною.

Минулого року голосно нашумів на Євробаченні гурт Go_А. На сцені конкурсу пролунала українська народна пісня в сучасній обробці. За результатами голосування глядачів гурт посів друге місце. Та в загальному рейтингу вийшов на п'яту сходинку.

Саме завдяки Go_А європейські слухачі звернули увагу на українську етніку. Цьогоріч і "Калуш Оркестра" підкорював Євробачення національними музичними мотивами.