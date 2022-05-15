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15 мая 22, 10:11
Kalush Orchestra:Слова об Азовстали – важнее дисквалификации
Kalush Orchestra
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Солист Kalush Orchestra Олег Псюк не простил бы себе, если бы не сказал об Азовстали и Мариуполе на Евровидении, дисквалификация не так важна

Солист Kalush Orchestra Олег Псюк заявил, что для него призыв спасти украинских бойцов с мариупольской Азовстали был важнее возможной дисквалификации в финале Евровидения. Он не простил бы себе, если бы упустил шанс сказать об этом с международной сцены. Такое заявление Псюк сделал на пресс-конференции после победы в конкурсе.

"Люди, которые задаются этим вопросом, не понимают, насколько большая беда в нашей стране, насколько это важно. Это для меня точно важнее, чем дисквалификация или что-то еще. Я готов точно. Но я бы не простил себе такой шанс упустить. Я надеюсь, что есть хоть один человек из 200 млн (аудитории Евровидения. – Ред.), который увидел и принял это во внимание. Возможно, это чем-то нам поможет", – сказал солист Kalush Orchestra.

На пресс-конференции он снова призвал помочь спасти около 1000 украинских военных, заблокированных со всех сторон на Азовстали.

"Мы просим вмешаться какую-то третью страну, чтобы дать им выход. Как помочь – информационно. Говорить всем, писать об этом. Вас же тут много прессы. Если каждый из вас об этом напишет, то это точно, я думаю, нам поможет. Стучаться к властям вашей страны. В общем помощи может быть много. Просим всех обратить внимание на это. Это очень важно", – добавил Псюк.

В ночь на 16 мая украинская группа Kalush Orchestra выиграла Евровидение. Смотрите, какие страны дали Украине 12 баллов. 

Солист коллектива Олег Псюк со сцены призвал спасти Мариуполь и бойцов на Азовстали, после этого взлетели запросы в браузерах на английском Azоvstal. Организатор Евровидения не дисквалифицировал группу, заявив, что этот призыв был гуманитарным, а не политическим.

liga.net
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