Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
15 мая 22, 09:58
Евровидение-2022. Какие страны дали Украине 12 баллов
Kalush Orchestra
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По 12 баллов Украине на конкурсе Евровидение-2022 дали зрители 28 стран и судьи пяти стран

Украина с группой Kalush Orchestra победила в песенном конкурсе Евровидение-2022. По 12 баллов Украине дали зрители 28 стран и судьи пяти стран. Подробно результаты голосования можно посмотреть тут.

По 12 балов Украине дали зрители 28 стран, это:

Италия
Франция
Ирландия
Исландия
Испания
Великобритания
Дания
Германия
Австрия
Эстония
Латвия
Литва
Польша
Азербайджан
Болгария
Молдова
Чехия
Грузия
Сан-Марино
Австралия
Бельгия
Кипр
Нидерланды
Швеция
Израиль
Португалия
Норвегия
Финляндия

По 12 балов Украине дали судьи пяти стран, это:

Польша
Литва
Латвия
Румыния
Молдова

Судьи из 40 стран дали Украине 192 балла. По итогам зрительского голосования группа Kalush Orchestra получила 439 баллов, а в общем зачете – 631 балл и первое место в конкурсе.

Зрители из Украины 12 баллов отдали Польше, украинские судьи максимальную оценку поставили Великобритании.

Во время финала музыканты Kalush Orchestra, рискуя быть дисквалифицированными, обратились к миру с призывом спасти Мариуполь и Азовсталь. 

Организаторы конкурса решили не дисквалифицировать украинцев, заявив, что это не политический, а гуманитарный призыв. 
liga.net
Ещё по теме:
На детском Евровидении победила Армения
Распалась известная украинская группа. Видео
Стали известны логотип и слоган Евровидения-2022
Триумф Адель: победители Brit Awards 2022
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Євробачення: хто представляв Україну у різні роки?
noimageKalush Orchestra:Слова об Азовстали – важнее дисквалификации
noimageЕвровидение-2022. Украина с Kalush Orchestra победила. ВИДЕО
Лента новостей