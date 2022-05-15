Евровидение-2022. Какие страны дали Украине 12 баллов

Украина с группой Kalush Orchestra победила в песенном конкурсе Евровидение-2022. По 12 баллов Украине дали зрители 28 стран и судьи пяти стран. Подробно результаты голосования можно посмотреть тут.
По 12 балов Украине дали зрители 28 стран, это:
Италия
Франция
Ирландия
Исландия
Испания
Великобритания
Дания
Германия
Австрия
Эстония
Латвия
Литва
Польша
Азербайджан
Болгария
Молдова
Чехия
Грузия
Сан-Марино
Австралия
Бельгия
Кипр
Нидерланды
Швеция
Израиль
Португалия
Норвегия
Финляндия
По 12 балов Украине дали судьи пяти стран, это:
Польша
Литва
Латвия
Румыния
Молдова
Судьи из 40 стран дали Украине 192 балла. По итогам зрительского голосования группа Kalush Orchestra получила 439 баллов, а в общем зачете – 631 балл и первое место в конкурсе.
Зрители из Украины 12 баллов отдали Польше, украинские судьи максимальную оценку поставили Великобритании.
Во время финала музыканты Kalush Orchestra, рискуя быть дисквалифицированными, обратились к миру с призывом спасти Мариуполь и Азовсталь.