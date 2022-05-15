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15 мая 22, 09:56
Евровидение-2022. Украина с Kalush Orchestra победила. ВИДЕО
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В песенном конкурсе Евровидение 2022 победила Украина с Kalush Orchestra

В песенном конкурсе Евровидение-2022 победила Украина с Kalush Orchestra. 

По результатам голосования судей лидером была Великобритания, Украина занимала четвертое место. Победителя конкурса определили голоса зрителей.

Судьи из 40 стран дали Великобритании 283 баллов, Украина получила 192.

По итогам зрительского голосования группа Kalush Orchestra получила 439 баллов, а в общем зачете – 631 балл и первое место в конкурсе.
liga.net
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