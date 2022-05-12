Второй полуфинал Евровидения 2022: где и когда смотреть

В четверг, 12 мая, в Турине пройдет второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2022", на котором выступят представители 18 стран. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.

Следить за конкурсом можно на платформах "Суспільного мовлення":

- сайтах Суспільне Культура і Суспільне Євробачення, а также Facebook Суспільне Мовлення,

- Facebook-странице Евровидения,

- На YouTube-канале Евровидения Украина можно будет наблюдать вживую с комментариями ведущего Тимура Мирошниченко,