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11 мая 22, 21:31
Второй полуфинал Евровидения 2022: где и когда смотреть
The Rasmus
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В четверг, 12 мая, в Турине пройдет второй полуфинал Евровидения 2022: где и когда смотреть

В четверг, 12 мая, в Турине пройдет второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2022", на котором выступят представители 18 стран. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.

Следить за конкурсом можно на платформах "Суспільного мовлення":

- телеканале UA: Культура, 
- сайтах Суспільне Культура і Суспільне Євробачення, а также Facebook Суспільне Мовлення, 
- Facebook-странице Евровидения, 
- На YouTube-канале Евровидения Украина можно будет наблюдать вживую с комментариями ведущего Тимура Мирошниченко, 
- Слушать – в эфире Радио Промінь.

Помимо этого, в этом году Евровидение можно будет смотреть онлайн в приложение Дия в разделе Дия TV.

Во втором полуфинале выступят 18 участников:

Финляндия: The Rasmus — Jezebel;

Израиль: Michael Ben David — I.M;

Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano;

Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black;

Грузия: Circus Mircus — Lock Me In;

Мальта: Эмма Мускат И Ам (What I Am);

Сан Марино: Achille Lauro — Stripper;

Австралия: Sheldon Riley — Not The Same;

Кипр: Andromache — Ela;

Ирландия: Brooke — That’s Rich;

Северная Македония: Andrea — Circles;

Эстония: Stefan — Hope;

Румыния: WRS — Llámame;

Польша: Ochman — River;

Черногория: Vladana — Breathe;

Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You;

Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer;

Чехия: We Are Domi — Lights Off.

Украинская группа Kalush Orchestra выступила вчера под номером 6 в первом полуфинале и вышла в финал песенного конкурса "Евровидение-2022" со своей песней "Стефания".
liga.net
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