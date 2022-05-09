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Музыка
Новости музыки
8 мая 22, 23:28
Соліст гурту U2 Боно дав концерт у київському метро (відео)
Боно
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Ірландський музикант Боно, лідер гурту U2, який публічно підтримує Україну через російське вторгнення, завітав до України і навіть дав мініконцерт у київському метро

Боно та гітарист і беквокаліст Едж без будь-якого попереднього оголошення виступили на станції метро "Хрещатик". Разом із ними виступив український гурт "Антитіла".


Разом з "Антитілами" U2 виконали хіт Stand by Me, записаний Беном Кінгом у 1960 році. Саме групі U2 належить одна з найпопулярніших кавер-версій. Stand by Me вони виконують з 1987 року, але у Києві слова замінили на Stand by Ukraine.

Відео концерту в підземці вже ширяться соцмережами.

Після імпровізованого концерту Боно з U2 окрім концерту у київському метро побував сьогодні в Ірпені.


Нагадаємо, що Ед Ширан і "Антитіла" випустили спільну пісню.
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