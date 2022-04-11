Сын Джона Леннона впервые публично спел Imagine ради Украины

Леннон-младший назвал войну в Украине невообразимой трагедией, на которую, по его словам, он должен был отреагировать самым значимым способом.

Джулиан Леннон, сын одного из основателей группы Beatles Джона Леннона, впервые исполнил песню отца Imagine.





Ролик со своим исполнением он опубликовал в соцсетях, поддержав кампанию Stand Up for Ukraine.





В подписи к видео Леннон младший назвал войну в Украине невообразимой трагедией, на которую, по его словам, он должен был отреагировать самым значимым способом.





"Я всегда говорил, что спою Imagine только в случае конца света. Но сейчас текст песни отражает наше коллективное стремление к миру во всем мире. Потому что с этой песней мы переносимся в пространство, где любовь и единение становятся нашей реальностью, хотя бы на мгновение… Эта песня — свет в конце тоннеля", — заявил Джулиан Леннон.







