Pink Floyd выпустил песню с вокалом Андрея Хлывнюка. Видео

Музыканты использовали вокал Андрея Хлывнюка – солиста группы Бумбокс.

Таким образом группа выразила поддержку Украине во время войны, которую начала Россия. Все средства от прослушивания песни пойдут на гуманитарную помощь украинцам.

Мы, как вместе с украинцами чувствуем ярость и разочарование от подлого вторжения против независимой, мирной демократической страны. Многие люди были убиты одним из величайших государств мира, – отметил гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор.

Последний раз группа выпускала новую оригинальную музыку 28 лет назад.

Вокал Андрея Хлывнюка, который сейчас защищает нашу страну в составе Национальной патрульной полиции города Киева, группа взяла из записанного на Софийской площади в Киеве живого исполнения песни "Ой у лузі червона калина".





Лидер "Бумбокса" Хлывнюк, вступивший в терроборону, спел для украинцев посреди Киева:



