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7 апреля 22, 23:22
Pink Floyd выпустил песню с вокалом Андрея Хлывнюка. Видео
Музыканты использовали вокал Андрея Хлывнюка – солиста группы Бумбокс.
Таким образом группа выразила поддержку Украине во время войны, которую начала Россия. Все средства от прослушивания песни пойдут на гуманитарную помощь украинцам.
Последний раз группа выпускала новую оригинальную музыку 28 лет назад.
Мы, как вместе с украинцами чувствуем ярость и разочарование от подлого вторжения против независимой, мирной демократической страны. Многие люди были убиты одним из величайших государств мира, – отметил гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор.
Новый трек Pink Floyd "Hey Hey Rise Up":
Вокал Андрея Хлывнюка, который сейчас защищает нашу страну в составе Национальной патрульной полиции города Киева, группа взяла из записанного на Софийской площади в Киеве живого исполнения песни "Ой у лузі червона калина".
Лидер "Бумбокса" Хлывнюк, вступивший в терроборону, спел для украинцев посреди Киева:
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Источник: 24tv.ua