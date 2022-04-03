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Музыка
Новости музыки
3 апреля 22, 20:24
"ОЙ У ЛУЗІ ЧЕРВОНА КАЛИНА" стала справжнім хітом. Відео
ОЙ У ЛУЗІ ЧЕРВОНА КАЛИНА
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Каменських, Джамала, Іван Дорн, Діма Каднай, Наталія Могилевська приєдналися до народного співу
Народна українська пісня "Ой у лузі червона калина", виконана Андрієм Хливнюком на вулицях Києва ще на початку березня, стала справжнім хітом соцмереж.

А нещодавно до виконання Андрія приєдналися і його колеги, серед яких Настя Каменських, Джамала, Іван Дорн, Діма Каднай, Наталія Могилевська та багато інших.

Відео колективного співу розповсюджують в Instagram.

"Музична оборона в дії", - підписала ролик Могилевська.


Нагадаємо, тиждень тому Андрій Хливнюк отримав поранення під час мінометного обстрілу. Але з музикантом вже усе добре.


Источник: tabloid.pravda.com.ua
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