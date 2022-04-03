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3 апреля 22, 20:24
"ОЙ У ЛУЗІ ЧЕРВОНА КАЛИНА" стала справжнім хітом. Відео
Народна українська пісня "Ой у лузі червона калина", виконана Андрієм Хливнюком на вулицях Києва ще на початку березня, стала справжнім хітом соцмереж.
А нещодавно до виконання Андрія приєдналися і його колеги, серед яких Настя Каменських, Джамала, Іван Дорн, Діма Каднай, Наталія Могилевська та багато інших.
Відео колективного співу розповсюджують в Instagram.
"Музична оборона в дії", - підписала ролик Могилевська.
Нагадаємо, тиждень тому Андрій Хливнюк отримав поранення під час мінометного обстрілу. Але з музикантом вже усе добре.
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Источник: tabloid.pravda.com.ua