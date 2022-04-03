"ОЙ У ЛУЗІ ЧЕРВОНА КАЛИНА" стала справжнім хітом. Відео

Народна українська пісня "Ой у лузі червона калина", виконана Андрієм Хливнюком на вулицях Києва ще на початку березня, стала справжнім хітом соцмереж.





А нещодавно до виконання Андрія приєдналися і його колеги, серед яких Настя Каменських, Джамала, Іван Дорн, Діма Каднай, Наталія Могилевська та багато інших.





Відео колективного співу розповсюджують в Instagram.





"Музична оборона в дії", - підписала ролик Могилевська.







