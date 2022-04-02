Андрій Хливнюк з "Бумбоксу" повернувся в тероборону. Фото

Про повернення Андрія Хливнюка в лави тероборони Києва повідомив журналіст Богдан Кутєпов. Він опублікував фото музиканта у формі та зі зброєю. Після поранення його видає лише пластир на правій щоці та синець під оком.





Позивний "Бумбокс". Живий, в строю. Хоч донедавна бойовий трьохсотий. Щасливчик,

– з гумором підписав Богдан Кутєпов.





Цікаво, що сам Хливнюк, за якого хвилювалися тисячі фанів і зіркових колег, не зізнається, що повернувся на службу.









Андрій Хливнюк після поранення / Фото з фейсбуку Богдана Кутєпова





Що відомо про поранення Андрія Хливнюка





З перших днів війни музикант боронив Київ у складі оперативної групи з ветеранів війни. 26 березня їхня колона потрапила під мінометний обстріл окупантів, Хливнюк отримав поранення – осколок влучив йому у праву щоку, під око.





Лідеру "Бумбоксу" надали першу допомогу, але поклали в лікарню. Він називав себе "трьохсотим", але усміхався й дякував за гори добрих слів.





На лікарняному він навіть встиг здійснити свою мрію – поспілкувався з зіркою Pink Floyd. Цікаво, що 76-річний рокер Девід Гілмор сам ініціював відеодзвінок до Хливнюка.



