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Музыка
Новости музыки
2 апреля 22, 18:08
Kalush Orchestra поїдуть на "Євробачення"-2022
Kalush Orchestra
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Український музичний гурт Kalush Orchestra, який має представляти Україну на цьогорічному "Євробаченні", все ж поїде до Турину

Український музичний гурт Kalush Orchestra, який має представляти Україну на цьогорічному "Євробаченні", все ж поїде до Турину. Крім того, музиканти візьмуть участь у промоконцертах напередодні "Євробачення". Про це повідомляє suspilne.eurovision в Instagram.

Лідер гурту Олег Псюк на виступі у Львові напередодні сказав:

Kalush Orchestra буде їхати в Турин, виступити на "Євробаченні" вживу.

Наразі всі учасники гурту перебувають у Львові, де вперше з початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну зможуть підготуватися до виступу вживу, до цього всі репетиції проходили онлайн.

Сьогодні ми зустрілися з гуртом перший раз у Львові, щоб порепетирувати всім разом, а не онлайн. І скоро ми їдемо на честь підтримки України, в рамках "Євробачення", в тур по збору коштів.


Зазначимо, лідер гурту "Калуш Оркестру" Олег Псюк з початку вторгнення росії в Україну займається допомогою українським військовим.
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