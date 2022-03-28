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Музыка
Новости музыки
27 марта 22, 23:38
Победители Евровидения-2021 отменили концерты в РФ
Группа Maneskin
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Группа Maneskin выразила солидарность с украинским народом и заявила, что переживает из-за войны.
Итальянская рок-группа Maneskin, которая победила на Евровидении в 2021 году отказалась от запланированных концертов в РФ из-за войны в Украине. Об этом коллектив сообщил в Instagram.
 
"Конечно, очень трудно делать объявления о шоу в то время, когда в Украине продолжается ужасная война и страдают невинные люди. Мы переживаем за украинский народ и солидарны с ним. И из-за решений людей у власти, которые влияют на жизни стольких невинных, мы не будем оставлять в туре российские даты", - говорится в заявлении Maneskin.


Напомним, Mаneskin выиграли международный песенный конкурс Евровидение-2021 в Роттердаме с песней Zitti e buoni.

Источник: korrespondent.net
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