Победители Евровидения-2021 отменили концерты в РФ

Итальянская рок-группа Maneskin, которая победила на Евровидении в 2021 году отказалась от запланированных концертов в РФ из-за войны в Украине. Об этом коллектив сообщил в Instagram.

"Конечно, очень трудно делать объявления о шоу в то время, когда в Украине продолжается ужасная война и страдают невинные люди. Мы переживаем за украинский народ и солидарны с ним. И из-за решений людей у власти, которые влияют на жизни стольких невинных, мы не будем оставлять в туре российские даты", - говорится в заявлении Maneskin.







