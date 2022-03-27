Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
27 марта 22, 16:38
Песни о Байрактаре, Киме и российском корабле. ВИДЕО
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Военное вторжение России в Украину спровоцировало не только ожесточенное сопротивление, но и всплеск народного творчества

За время российской военной агрессии в Украине появилось немало народных хитов, а известные песни обрели новое звучание.

Украинцы посвятили композиции беспилотнику Байрактар, российскому военному кораблю, нелегкой судьбе оккупанта и даже "зачитали рэп" с героем соцсетей, главой Николаевской ОГА Виталием Кимом. 
 
Также мотивационные ролики выпустили Настя Каменских, лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, Сергей Бабкин, ONUKA и Roxolana.
 
Корреспондент.net собрал самые яркие клипы и песни военного времени от украинских звезд и неизвестных авторов.
 
ВНИМАНИЕ! Многие видео содержат ненормативную лексику!

DJ PROBASS и HARDI Доброго вечора


Трек диджеев из Кременчуга поднимает боевой дух украинцев и собрал миллионы просмотров в различных адаптациях на видео-и аудио платформах.
 
 

Байрактар 


Песня про турецкий беспилотник – бесспорный лидер военного творчества. В ней российским захватчикам объясняют, что их ждет украинской земле.
 
 

Русский военный корабль – иди на х*й!


В основу песни легло стихотворение украинской киносценаристки Александры Смилянской, а музыку написал Александр Сычек. 
 
Напомним, фраза "Русский военный корабль, иди на х*й!, сказанная украинским пограничником с острова Змеиный в ответ на предложение сдаться, стала интернет-мемом и облетела страницы мировых изданий.
 
 

Андрей Хлывнюк х The Kiffness Червона калина


Музыкант из ЮАР Дэвид Скотт (The Kiffness) создал ремикс на акапельное исполнение лидером группы Бумбокс украинской народной песни Ой у лузі червона калина. За 12 дней ролик собрал  более 2,2 миллиона просмотров на YouTube и стало популярным в соцсетях.
 
Скотт подчеркнул, что все лицензионные отчисления от видео будут переданы на гуманитарную помощь Вооруженным силам Украины.
 
 

NK (Настя Каменских) Я – Україна


Украинская певица записала песню, посвященную войне, и выпустила клип. В ролик попали кадры бомбардировок украинских городов, эвакуации мирных граждан и героизма украинских военных.


Сергей Бабкин Солдат


Украинский музыкант перепел песню группы 5`nizza, посвятив ее войне, которую развязала Россия. В текст он добавил слова о том, куда должен двигаться российский военный корабль.
 

 

Juckii Druce Шо ви браття


Песня украинского рэпера о войне в Украине и ситуации в РФ набирает популярность в YouTube и соцсетях. 
 

Песня о нелегкой судьбе российского оккупанта


Автор слов неизвестен, но, как отмечают слушатели, он идеально описал судьбу российских солдат, вторгшихся в Украину, и достоин "Оскара, Грэмми и вообще всего, что есть".
 

ONUKA Я тобі даю свою надію


Украинская электро-фолк-группа записала мотивационное видео под песню Місто. В ролике показаны кадры разрушений в Киеве, Мариуполе, Харькове и других городах.
 

Патріотичний реп от Сергея Алексеича


Блогер и ведущий М1 Сергей Подвеза выложил в соцсети шутливое видео, в которое добавил цитаты губернатора Николаевской области Виталия Кима. 
 
"Сегодня патриотический рэп я зачитаю не один! Главную успокаивающую партию исполняет глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким! В ближайших планах спеть колыбельную вместе с Алексеем Арестовичем", – написал автор.
 

 
Отметим, что за время войны Ким завоевал огромную популярность благодаря ежедневным видеообращениям. Несмотря на сложную военную обстановку и наступление противника, глава Николаевской ОГА всегда оптимистично настроен и много шутит.
 
Настоящий фурор в сети произвело его фото в рабочем кабинете без обуви, которое пользователи превратили в мем.
 



Виталий Ким стал героем мемовСоцсети
 

ROXOLANA – І СіЮ / I SeeYou

 Финалистка нацотбора на Евровидение-2022 посвятила песню украинским военным, новым крашам-политикам и скорой победе в войне.
Ещё по теме:
На детском Евровидении победила Армения
Океан Эльзы выпустил новый клип
MamaRika выпустила новую песню, посвященную мужу
Финал нацотбора на Евровидение-2022: дата и участники
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лидер группы "Бумбокс" получил ранение после обстрела. ФОТО
Лента новостей