Песни о Байрактаре, Киме и российском корабле. ВИДЕО

За время российской военной агрессии в Украине появилось немало народных хитов, а известные песни обрели новое звучание.

Украинцы посвятили композиции беспилотнику Байрактар, российскому военному кораблю, нелегкой судьбе оккупанта и даже "зачитали рэп" с героем соцсетей, главой Николаевской ОГА Виталием Кимом.

Также мотивационные ролики выпустили Настя Каменских, лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, Сергей Бабкин, ONUKA и Roxolana.

Корреспондент.net собрал самые яркие клипы и песни военного времени от украинских звезд и неизвестных авторов.

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DJ PROBASS и HARDI Доброго вечора





Трек диджеев из Кременчуга поднимает боевой дух украинцев и собрал миллионы просмотров в различных адаптациях на видео-и аудио платформах.

Байрактар





Песня про турецкий беспилотник – бесспорный лидер военного творчества. В ней российским захватчикам объясняют, что их ждет украинской земле.

Русский военный корабль – иди на х*й!





В основу песни легло стихотворение украинской киносценаристки Александры Смилянской, а музыку написал Александр Сычек.

Напомним, фраза "Русский военный корабль, иди на х*й!, сказанная украинским пограничником с острова Змеиный в ответ на предложение сдаться, стала интернет-мемом и облетела страницы мировых изданий.

Андрей Хлывнюк х The Kiffness Червона калина





Музыкант из ЮАР Дэвид Скотт (The Kiffness) создал ремикс на акапельное исполнение лидером группы Бумбокс украинской народной песни Ой у лузі червона калина. За 12 дней ролик собрал более 2,2 миллиона просмотров на YouTube и стало популярным в соцсетях.

Скотт подчеркнул, что все лицензионные отчисления от видео будут переданы на гуманитарную помощь Вооруженным силам Украины.

NK (Настя Каменских) Я – Україна





Украинская певица записала песню, посвященную войне, и выпустила клип. В ролик попали кадры бомбардировок украинских городов, эвакуации мирных граждан и героизма украинских военных.



