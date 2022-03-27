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27 марта 22, 16:38
Песни о Байрактаре, Киме и российском корабле. ВИДЕО
За время российской военной агрессии в Украине появилось немало народных хитов, а известные песни обрели новое звучание.
Украинцы посвятили композиции беспилотнику Байрактар, российскому военному кораблю, нелегкой судьбе оккупанта и даже "зачитали рэп" с героем соцсетей, главой Николаевской ОГА Виталием Кимом.
Также мотивационные ролики выпустили Настя Каменских, лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, Сергей Бабкин, ONUKA и Roxolana.
Корреспондент.net собрал самые яркие клипы и песни военного времени от украинских звезд и неизвестных авторов.
ВНИМАНИЕ! Многие видео содержат ненормативную лексику!
DJ PROBASS и HARDI Доброго вечора
Трек диджеев из Кременчуга поднимает боевой дух украинцев и собрал миллионы просмотров в различных адаптациях на видео-и аудио платформах.
Байрактар
Песня про турецкий беспилотник – бесспорный лидер военного творчества. В ней российским захватчикам объясняют, что их ждет украинской земле.
Русский военный корабль – иди на х*й!
В основу песни легло стихотворение украинской киносценаристки Александры Смилянской, а музыку написал Александр Сычек.
Напомним, фраза "Русский военный корабль, иди на х*й!, сказанная украинским пограничником с острова Змеиный в ответ на предложение сдаться, стала интернет-мемом и облетела страницы мировых изданий.
Андрей Хлывнюк х The Kiffness Червона калина
Музыкант из ЮАР Дэвид Скотт (The Kiffness) создал ремикс на акапельное исполнение лидером группы Бумбокс украинской народной песни Ой у лузі червона калина. За 12 дней ролик собрал более 2,2 миллиона просмотров на YouTube и стало популярным в соцсетях.
Скотт подчеркнул, что все лицензионные отчисления от видео будут переданы на гуманитарную помощь Вооруженным силам Украины.
NK (Настя Каменских) Я – Україна
Украинская певица записала песню, посвященную войне, и выпустила клип. В ролик попали кадры бомбардировок украинских городов, эвакуации мирных граждан и героизма украинских военных.
Сергей Бабкин Солдат
Украинский музыкант перепел песню группы 5`nizza, посвятив ее войне, которую развязала Россия. В текст он добавил слова о том, куда должен двигаться российский военный корабль.
Juckii Druce Шо ви браття
Песня украинского рэпера о войне в Украине и ситуации в РФ набирает популярность в YouTube и соцсетях.
Песня о нелегкой судьбе российского оккупанта
Автор слов неизвестен, но, как отмечают слушатели, он идеально описал судьбу российских солдат, вторгшихся в Украину, и достоин "Оскара, Грэмми и вообще всего, что есть".
ONUKA Я тобі даю свою надію
Украинская электро-фолк-группа записала мотивационное видео под песню Місто. В ролике показаны кадры разрушений в Киеве, Мариуполе, Харькове и других городах.
Патріотичний реп от Сергея Алексеича
Блогер и ведущий М1 Сергей Подвеза выложил в соцсети шутливое видео, в которое добавил цитаты губернатора Николаевской области Виталия Кима.
"Сегодня патриотический рэп я зачитаю не один! Главную успокаивающую партию исполняет глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким! В ближайших планах спеть колыбельную вместе с Алексеем Арестовичем", – написал автор.
Отметим, что за время войны Ким завоевал огромную популярность благодаря ежедневным видеообращениям. Несмотря на сложную военную обстановку и наступление противника, глава Николаевской ОГА всегда оптимистично настроен и много шутит.
Настоящий фурор в сети произвело его фото в рабочем кабинете без обуви, которое пользователи превратили в мем.
Источник: Корреспондент.net