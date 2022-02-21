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Музыка
Новости музыки
21 февраля 22, 18:22
Тина Кароль о грязи на нацотборе на Евровидение
Тина Кароль,
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Исполнительница считает, что организаторам нужно более ответственно проверять конкурсантов.

Украинская певица Тина Кароль, которая принимала участие в финале Национального отбора на Евровидение-2022 в качестве судьи, прокомментировала скандал вокруг конкурса в интервью программе Світське життя.

Исполнительница подчеркнула, что такой "грязи" во время выбора представителя на Евровидение нет ни в одной стране, и, учитывая реалии, организаторам нужно более качественно проверять конкурсантов.

Кароль добавила, что интересовалась перед эфиром насчет ситуации с Алиной Паш, и ее заверили, что все в порядке.

"Я спрашивала, все ли хорошо с Алиной Паш. Мне ответили, что все хорошо, мы проверили... Я чувствовала, что будет скандал. Она у меня участвовала в Молодой крови. Я ее реально уважаю как исполнительницу, но нацотбор – это тонкая структура, это уже другая материя. Надо иметь кристально чистую репутацию, чтобы идти на нацотбор. Даже у члена жюри должна быть какая-то репутация", – заявила Тина.

Кроме того, она призналась, что оценила выступление Паш в шесть баллов.

Напомним, после финала Национального отбора на Евровидение-2022 разгорелся скандал. Победительница конкурса Алина Паш отказалась от поездки в Турин из-за "виртуальной войны и хейта", возникших на фоне ситуации с посещением Крыма в 2015 году.

Позже Суспільне заявило, что еще до официального отказа певицы оргкомитет нацотбора принял решение о прекращении ее участия в связи с подачей поддельной справки от Погранслужбы. 

Теперь на конкурс планируют отправить Kalush Orchestra.
Korrespondent
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