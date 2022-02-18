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Музыка
Новости музыки
17 февраля 22, 22:42
Состоялась музыкальная премия Украинская песня года. Фото
Украинская песня года 2021
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Юбилейная национальная музыкальная премия собрала легенд украинской сцены и молодых артистов.
Во дворце Украина 16 февраля состоялась церемония вручения наград юбилейной Национальной музыкальной премии Украинская песня года 2021.

Перед началом шоу по красной дорожке прошлись легенды украинской сцены и молодые артисты: Тина Кароль, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Настя Каменских (NK), Верка Сердючка, Сергей Бабкин, Таюнэ, Павел Зибров и Анна Тринчер, Артем Пивоваров, Анна Буткевич, Gena VITER, Алина Поплавская, Мята, группы Mozgi, Kazka, Антитела, а также Михаил Поплавский и Олег Винник.
 





 
"Юбилейная (1991-2021 гг.) национальная музыкальная премия Украинская песня года, приуроченная к 30-летию независимости Украины. Сегодня мы награждаем лучших исполнителей страны, создающих уникальную украинскую музыку, тех, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и прославляет Украину в мире, кто своим многолетним творчеством с национальными традициями, этникой, любовью к родному краю и музыке, стал легендой и примером для многих поколений. Украинцы – самая поющая нация в Европе!" – сказал создатель и генеральный продюсер премии Михаил Поплавский.
 
В свою очередь, Олег Винник отметил масштабность и уникальность проекта.
 
"Я благодарен, что причастен к этому проекту. Это так круто собрать на одной сцене самые лучшие песни за 30 лет. Я хочу, чтобы эта премия была всегда. Счастлив, что современные украинские артисты, рок-певцы, рэперы, представители разных жанров продолжают украинскую песню. Артисты искренне передают свои чувства на родном языке, делают это стильно, современно. Пусть преуспевает Украинская песня года! Это так круто – иметь в своей стране, на своей земле такую премию", – сказал Винник.
 
В ходе шоу он представил премьеру песни Белая голубка.
 
Ведущими церемонии были Григорий Решетник и Лилией Ребрик, а также Михаил Поплавский и Тина Кароль, которая получила награду в номинации Легенда украинской песни.
 




Эту же награду получили Наталья Могилевская, Олег Винник, Михаил Поплавский, Верка Сердючка и Ирина Билык.
 
Могилевская исполнила попурри, которое впервые представила на концерте ко Дню Независимости на Олимпийском.
 
В свою очередь, Верка Сердючка представила первую за 20 лет украиноязычную песню Есть предложение.
 
"Михаил Михайлович – один из немногих в нашей стране, кто действительно в течение многих лет популяризирует украинскую песню, преподносит ее к новым высотам. Благодаря ему на телевидении появилось много проектов, где артисты исполняют композиции на родном языке, и это заслуживает большого уважения. Я счастлива и горда тем, что получила награду в этом проекте как легенда украинской песни", – подчеркнула Сердючка.
 
В номинации Гордость украинской песни победителями стали группа MOZGI, которая вместе с Потапом исполнила казацкое попурри. Настю Каменских наградили за хит Чувства.
 
Группа Антитела получила награду за исполнение песни Стань.
 
Группу KAZKA номинировали за исполнение песни Мята, а DZIDZIO – за Маричку.
 
Награды в номинации Надежда украинской песни получили популярные молодые исполнители: Wellboy за исполнение песни Вишни, Артем Пивоваров (Мираж), Сергей Бабкин (Она знает), Анна Буткевич (Грех имею), Таюнэ (Похожа на цветок), Gena VITER и группа ЯНЦА (Поляна), Мята (КРАСКИ), Alina Poplavska (Снова твоя).
 
Поплавский отметил главную цель премии - популяризацию украинской песни и украиноязычных артистов.
 
"Я счастлив, что сегодня на сцене звучат легендарные песни талантливых
украинских композиторов и поэтов-песенников, которые писали и пишут об Украине и
для Украины. Без собственной песни, языка и культуры нет нации. Держим вместе
украинскую волну! Слава Украине!" – сказал Поплавский.
 
Он исполнил со сцены свои хиты Счастье есть и Обреченный на любовь.
 




 















Напомним, клипы Поплавского стремительно набирают просмотры в YouTube. Так, ролик Український борщ собрал более 14 миллионов просмотров, а концертный клип Українські вареники – посмотрели свыше 11,5 миллиона раз.
 
Korrespondent
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