Дорофеева выпустила новый клип

Украинская певица Надя Дорофеева представила видеоработу на свою новую песню raznotsvetnaya. Ролик опубликован на YouTube-канале звезды.

"Смелость нужна нам всем. Смелость любить и открыто говорить о своих чувствах: начиная с самого первого шага, самого первого признания, заканчивая смелостью любить кого-то открыто, несмотря на осуждение общества и другие запреты. Я убеждена, что у любви нет одного цвета. У каждого из нас – он свой, уникальный. raznotsvetnaya – любовь, которая, сталкиваясь с препятствиями, становится еще сильнее, ярче и разноцветнее", - сказано в подписи к видео.