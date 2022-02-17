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Музыка
Новости музыки
17 февраля 22, 12:26
Дорофеева выпустила новый клип
Дорофеева
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Исполнительница предстала в неожиданное откровенных и смелых образах. Она позировала верхом на лошади.

Украинская певица Надя Дорофеева представила видеоработу на свою новую песню raznotsvetnaya. Ролик опубликован на YouTube-канале звезды.

Звезда предстала в белом кружевном боди с непривычной прической - белым каре. Также Надя показала себя брюнеткой в длинной шубе, позируя в спорткаре.

"Смелость нужна нам всем. Смелость любить и открыто говорить о своих чувствах: начиная с самого первого шага, самого первого признания, заканчивая смелостью любить кого-то открыто, несмотря на осуждение общества и другие запреты. Я убеждена, что у любви нет одного цвета. У каждого из нас – он свой, уникальный. raznotsvetnaya – любовь, которая, сталкиваясь с препятствиями, становится еще сильнее, ярче и разноцветнее", - сказано в подписи к видео.
Korrespondent
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