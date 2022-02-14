Отбор на "Евровидение-2022" выиграла Алина Паш

Всего в финале соревновались восемь композиций, а результаты определялись путем суммирования баллов от членов жюри и от голосовавших с помощью SMS телезрителей.

В итоге они заняли следующие места:

Членами жюри были представительницы Украины на "Евровидении" в прошлые годы Джамала и Тина Кароль, а также член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, транслировавшей нацотбор, Ярослав Лодыгин.

Отметим также, что трансляция конкурса ознаменовалась двумя инцидентами. В частности, во время выступления группы Cloudless, которое было первым по порядку, трижды полностью пропал звук фонограммы, из-за чего участникам разрешили исполнить песню заново, но после всех остальных семи выступлений.





Кроме того, при объявлении результатов голосования зрителей ведущий конкурса Тимур Мирошниченко умудрился трижды указать разные результаты для Our Atlantic, Cloudless и Barleben, после чего слово пришлось взять Лодыгину, подтвердившему последний их вариант.

В то же время, исходя из правил национального отбора 2022 года, Паш не соответствовала требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

В частности, согласно одному из положений пункта 4.5 этих правил, участник должен гарантировать, что не осуществлял концертную деятельность, выступления, участие в каких-либо публичных и/или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами страны-агрессора или на территории страны-агрессора, Автономной Республики Крым и/или другой оккупированной территории Украины после 15 марта 2014 года.

Еще одно требование этого же пункта гласит, что участник не должен был осуществлять въезд на территорию или выезд с территории АР Крым и/или временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с нарушением законодательства Украины.

В то же время в 2019 году телеведущая Екатерина Осадчая интересовалась у Паш, правдива ли информация о том, что она "в 2015 году была в Крыму и залетала в Крым через Москву, что противоречит закону Украины". Исполнительница в момент вопроса многократно утвердительно кивала, после чего пояснила, что ездила в Крым на свадьбу.

"Ездили мы туда с музыкантами на свадьбу к украинской девушке. И на тот момент я подумала: к украинской девушке я хочу поехать и спеть украинские песни. Насчет того, как мы туда летели: к сожалению, я не могла корректировать этот момент и была бессильна в этом случае. Будучи тогда не такой медийной персоной, я не могла думать о таких последствиях, которые могут потом вылезти. Насчет визита в Москву — да, он был", — сказала Паш.

Однако перед финалом нацотбора в эфире программы "Гриммерка Евровидения" 5 февраля 2022 года певица в ответ на соответствующий вопрос Тимура Мирошниченко опровергла то, что заезжала в Крым со стороны России.

"Мне очень досадно, что люди совмещают не факты, а домыслы, и вырванные из контекста фразы складывают в обвинение, как это получилось и с интервью с Екатериной Осадчей. Екатерина поймала меня на Fashion Week в коридоре, в эпицентре суеты. Я торопилась. Она довольно-таки закручено спрашивает меня, говорит, что в интернете появилась такая информация, я ей что-то поддакиваю, пытаюсь поймать контекст, но в конце концов не даю четкого ответа", — сказала она.

По словам Паш, в итоге из сказанного создалось ложное впечатление о том, как она вообще попала в Крым, и заявила, что на самом деле въезжала туда по суше.

"Накануне через Москву я летела из Стамбула и, вернувшись домой, села в автобус и с друзьями доехала до Ялты... Мы ездили в Ялту. На что? На свадьбу к украинцам. Их там еще до сих пор много, и я стараюсь их поддерживать как могу. В тот момент я ездила на свадьбу. Моя позиция четкая: у нас восемь лет идет война, Россия – агрессор, Крым – это Украина, и я ездила в Украину", — заявила артистка.

В то же время она не стала опровергать выступление на частном мероприятии в Крыму, заявив лишь, что не выступала в России. Она отметила, что в 2018 году от фестиваля Bosco Fresh Fest из московского инновационного центра "Сколково" поступали запросы о ее выступлении, менеджеры рассматривали эту информацию, но "мы никуда не уехали, остались дома".

На сегодня Алина Паш внесена в реестр скандального сайта "Миротворец", в котором фигурируют все лица, которых создатели ресурса подозревают в преступлениях против национальной безопасности Украины.

Напомним, что ранее нацотбор на "Евровидение-2022" уже столкнулся со скандалом из-за несоблюдения участником требований его правил. Среди изначально определенных финалистов был Laud с песней Head Under Water, однако непосредственно в день объявления участников финала выяснилось, что эта песня ранее уже публиковалась ее автором, причем еще в 2018 году. В итоге Laud был дисквалифицирован и заменен на исполнителя Barleben.





66-й международный конкурс "Евровидение" пройдет в итальянском Турине в мае. В частности, полуфиналы должны состояться 10 и 12 мая, а финал — 14 мая.





Отметим, что саму Италию в этом году представят на "Евровидении" с песней Brividi рэпер Blanco и певец Mahmood. В букмекерских ставках на победу на "Евровидении" на сегодня с большим отрывом лидирует именно он.





Mahmood уже выступал на этом конкурсе в 2019 году с песней Soldi, заняв в итоге второе место. Напомним также, что в 2021 году в Милане дотла сгорел многоэтажный дом, в котором располагалась квартира певца.