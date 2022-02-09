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Музыка
Новости музыки
9 февраля 22, 16:39
Финал нацотбора на Евровидение-2022: дата и участники
Евровидение-2022
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За право представлять Украину на международном песенном конкурсе в прямом эфире UA: ПЕРВЫЙ будут соревноваться восемь исполнителей.
Финал Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2022 состоится в субботу, 12 февраля. Он пройдет в формате телевизионного концерта и начнется в 18.30 в прямом эфире общественного телеканала UA: ПЕРВЫЙ.
 
Хозяином Евровидения в этом году является город Турин в Италии. В конкурсе примет участие 41 страна. Большой финал пройдет на арене Pala Olimpico 14 мая, а полуфиналы – 10 и 12 мая.

Фото: facebook.com/suspilne.eurovision
Афиша нацотбора на Евровидение-2022
 

Конкурсанты украинского нацотбора на Евровидение

За право представлять Украину будут соревноваться восемь исполнителей. Кто из них поедет на конкурс в Турин определят жюри и телезрители (по 50% результата голосования). 
 

Alina Pash – Тіні забутих предків

 
Alina Pash – украинская певица родом из Закарпатья. Сочетает в своем творчестве этно-мотивы, хип-хоп, электронную музыку и поп-элементы.
 
Заняла третье место в шестом сезоне шоу Х-фактор, лауреат европейской премии Moves Europe Awards
 
 

Barleben – Hear My Words 

 
Barleben (Александр Барлебен) – украинский музыкант и автор песен, занимается вокалом около трех лет. Участник шоу Голос страны.
 
Александр был капитаном СБУ, когда началась война на Востоке, объехал весь Донбасс, в том числе помогая журналистам.
 
В 2020 году презентовал социальный музыкальный видеопроект Stop the war.
 
 

Cloudless – All be alright

 
Украинская поп-рок и электронная группа, основанная в 2017 году. Прошла через многочисленные изменения в составе, несколько пауз и даже частичное прекращение деятельности в 2019 году.
 
Текущий состав коллектива: Антон Панфилов (один из основателей), Юрий Каналош (вокалист и автор), Виктор Жуков (гитарист) и Александр Ковачев (барабанщик).
 
Бенд получил широкую популярность благодаря саундтрекам к сериалам, фильмам и развлекательным шоу (Школа, Холостяк и Холостячка, Супер Топ-модель по-украински и др.).
 
 

Kalush Orchestra – Stefania 

 
Kalush Orchestra – новый, параллельный проект украинской рэп-группы Kalush, созданный в 2021 году. В своем творчестве делает акцент на аутентику, рэп с фольклорными мотивами, украинский колорит и неординарность образов.
 
В составе коллектива: Олег Псюк (вокалист, автор текстов), ТС Килиммен (DJ), Джонни Дивный (бек-вокалист), а также мультиинструменталисты Игорь Диденчук, Тимофей Музычук и Виталий Дужик.
 
 

Michael Soul – Demons

 
Michael Soul – молодой англоязычный певец родом из Беларуси. Участник украинского проекта  Х-фактор и финалист восьмого сезона Голоса страны в команде Тины Кароль.
 
 
 

Our Atlantic – Моя Любов

 
Our Atlantic – инди-поп группа из Умани, основанная в 2017 году. В своем творчестве сочетает электро-поп, фанк, соул и диско, а вдохновение черпает в украинской поп-музыке 1980-1990-х годов.
 
В составе коллектива: Виктор Байда (вокалист, композитор, клавишник), Дмитрий Бакал (басист, автор текстов), Сергей Лысов (гитарист) и Алексей Быков (ударник).
 
 

Roxolana – GIRLZZZZ

ROXOLANA (Роксолана Сирота) – украинская певица и автор песен, родом из Львова. Участница девятого сезона Голоса страны в команде Потапа.

Летом прошлого года представила артпроект Ukraine is, а 12 ноября выпустила его и в качестве дебютного альбома. Это сборник из пяти оригинальных композиций, в которых совмещены тексты украинских писателей.
 
 

Wellboy – Nozzy Bossy

 
Wellboy (Антон Вельбой) – молодой украинский певец, композитор и автор песен. Участник десятого сезона шоу Х-фактор в команде Насти Каменских, занял третье место.
 
Spotify назвал исполнителя главным хитмейкером 2021 года и выбрал участником программы Wrapped 2021 by Spotify в Украине. Песни Гуси и Вишни попали в чарты Apple Music, YouTube Music и Spotify практически в первые несколько дней после релизов.
 

Состав жюри нацотбора на Евровидение-2022


Украинская певица Тина Кароль 

 
В 2006 году Тина с песней Show me your love представляла Украину на Евровидении в Афинах, где заняла седьмое место. В 2020 году она была членом жюри нацотбора. 
 
Как отмечает Суспільне, за 19-летнюю музыкальную карьеру в арсенале народной артистки более 20 музыкальных и телевизионных премий. 

Фото: facebook.com/suspilne.eurovision
Тина Кароль
 
 

Член правления Суспільного, режиссер Ярослав Лодыгин

 
Лодыгин – режиссер, сценарист, радиоведущий и основатель интернет-радио Аристократы. С 2019 года – член правления Суспільного, ответственный за платформу телевидения, а также член Европейской киноакадемии.
Фото: facebook.com/suspilne.eurovision
Ярослав Лодыгин
 
 

Украинская певица Джамала

 
В 2016 году Джамала победила на Евровидении в Стокгольме с авторской песней 1944. Она – народная артистка Украины, обладательница многочисленных премий и судья нацотбора на Евровидение в 2017-2019 годах.
Фото: facebook.com/suspilne.eurovision
Джамала
 
 

Ведущие нацотбора на Евровидение-2022

 
Ведущими национального отбора стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

Фото: facebook.com/suspilne.eurovision
Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко
Korrespondent
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