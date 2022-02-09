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9 февраля 22, 16:39
Финал нацотбора на Евровидение-2022: дата и участники
Финал Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2022 состоится в субботу, 12 февраля. Он пройдет в формате телевизионного концерта и начнется в 18.30 в прямом эфире общественного телеканала UA: ПЕРВЫЙ.
Хозяином Евровидения в этом году является город Турин в Италии. В конкурсе примет участие 41 страна. Большой финал пройдет на арене Pala Olimpico 14 мая, а полуфиналы – 10 и 12 мая.
Фото: facebook.com/suspilne.eurovision
Афиша нацотбора на Евровидение-2022
Конкурсанты украинского нацотбора на Евровидение
За право представлять Украину будут соревноваться восемь исполнителей. Кто из них поедет на конкурс в Турин определят жюри и телезрители (по 50% результата голосования).
Alina Pash – Тіні забутих предків
Alina Pash – украинская певица родом из Закарпатья. Сочетает в своем творчестве этно-мотивы, хип-хоп, электронную музыку и поп-элементы.
Заняла третье место в шестом сезоне шоу Х-фактор, лауреат европейской премии Moves Europe Awards
Barleben – Hear My Words
Barleben (Александр Барлебен) – украинский музыкант и автор песен, занимается вокалом около трех лет. Участник шоу Голос страны.
Александр был капитаном СБУ, когда началась война на Востоке, объехал весь Донбасс, в том числе помогая журналистам.
В 2020 году презентовал социальный музыкальный видеопроект Stop the war.
Cloudless – All be alright
Украинская поп-рок и электронная группа, основанная в 2017 году. Прошла через многочисленные изменения в составе, несколько пауз и даже частичное прекращение деятельности в 2019 году.
Текущий состав коллектива: Антон Панфилов (один из основателей), Юрий Каналош (вокалист и автор), Виктор Жуков (гитарист) и Александр Ковачев (барабанщик).
Бенд получил широкую популярность благодаря саундтрекам к сериалам, фильмам и развлекательным шоу (Школа, Холостяк и Холостячка, Супер Топ-модель по-украински и др.).
Kalush Orchestra – Stefania
Kalush Orchestra – новый, параллельный проект украинской рэп-группы Kalush, созданный в 2021 году. В своем творчестве делает акцент на аутентику, рэп с фольклорными мотивами, украинский колорит и неординарность образов.
В составе коллектива: Олег Псюк (вокалист, автор текстов), ТС Килиммен (DJ), Джонни Дивный (бек-вокалист), а также мультиинструменталисты Игорь Диденчук, Тимофей Музычук и Виталий Дужик.
Michael Soul – Demons
Michael Soul – молодой англоязычный певец родом из Беларуси. Участник украинского проекта Х-фактор и финалист восьмого сезона Голоса страны в команде Тины Кароль.
Our Atlantic – Моя Любов
Our Atlantic – инди-поп группа из Умани, основанная в 2017 году. В своем творчестве сочетает электро-поп, фанк, соул и диско, а вдохновение черпает в украинской поп-музыке 1980-1990-х годов.
В составе коллектива: Виктор Байда (вокалист, композитор, клавишник), Дмитрий Бакал (басист, автор текстов), Сергей Лысов (гитарист) и Алексей Быков (ударник).
Roxolana – GIRLZZZZ
ROXOLANA (Роксолана Сирота) – украинская певица и автор песен, родом из Львова. Участница девятого сезона Голоса страны в команде Потапа.Летом прошлого года представила артпроект Ukraine is, а 12 ноября выпустила его и в качестве дебютного альбома. Это сборник из пяти оригинальных композиций, в которых совмещены тексты украинских писателей.
Wellboy – Nozzy Bossy
Wellboy (Антон Вельбой) – молодой украинский певец, композитор и автор песен. Участник десятого сезона шоу Х-фактор в команде Насти Каменских, занял третье место.
Spotify назвал исполнителя главным хитмейкером 2021 года и выбрал участником программы Wrapped 2021 by Spotify в Украине. Песни Гуси и Вишни попали в чарты Apple Music, YouTube Music и Spotify практически в первые несколько дней после релизов.
Состав жюри нацотбора на Евровидение-2022
Украинская певица Тина Кароль
В 2006 году Тина с песней Show me your love представляла Украину на Евровидении в Афинах, где заняла седьмое место. В 2020 году она была членом жюри нацотбора.
Как отмечает Суспільне, за 19-летнюю музыкальную карьеру в арсенале народной артистки более 20 музыкальных и телевизионных премий.
Фото: facebook.com/suspilne.eurovision
Тина Кароль
Член правления Суспільного, режиссер Ярослав Лодыгин
Лодыгин – режиссер, сценарист, радиоведущий и основатель интернет-радио Аристократы. С 2019 года – член правления Суспільного, ответственный за платформу телевидения, а также член Европейской киноакадемии.
Фото: facebook.com/suspilne.eurovision
Ярослав Лодыгин
Украинская певица Джамала
В 2016 году Джамала победила на Евровидении в Стокгольме с авторской песней 1944. Она – народная артистка Украины, обладательница многочисленных премий и судья нацотбора на Евровидение в 2017-2019 годах.
Фото: facebook.com/suspilne.eurovision
Джамала
Ведущие нацотбора на Евровидение-2022
Ведущими национального отбора стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.
Фото: facebook.com/suspilne.eurovision
Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко