Финал нацотбора на Евровидение-2022: дата и участники

Финал Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2022 состоится в субботу, 12 февраля. Он пройдет в формате телевизионного концерта и начнется в 18.30 в прямом эфире общественного телеканала UA: ПЕРВЫЙ.

Хозяином Евровидения в этом году является город Турин в Италии. В конкурсе примет участие 41 страна. Большой финал пройдет на арене Pala Olimpico 14 мая, а полуфиналы – 10 и 12 мая.





Фото: facebook.com/suspilne.eurovision Афиша нацотбора на Евровидение-2022

Конкурсанты украинского нацотбора на Евровидение

За право представлять Украину будут соревноваться восемь исполнителей. Кто из них поедет на конкурс в Турин определят жюри и телезрители (по 50% результата голосования).

Alina Pash – Тіні забутих предків

Alina Pash – украинская певица родом из Закарпатья. Сочетает в своем творчестве этно-мотивы, хип-хоп, электронную музыку и поп-элементы.

Заняла третье место в шестом сезоне шоу Х-фактор, лауреат европейской премии Moves Europe Awards