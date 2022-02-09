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Музыка
Новости музыки
9 февраля 22, 10:37
Триумф Адель: победители Brit Awards 2022
Адель
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В Лондоне на O2 Arena состоялась церемония вручения престижной британской музыкальной премии.

Певица Адель получила главный приз британской музыкальной премии Brit Awards – ее первая за пять лет композиция Easy on Me победила в номинации Песня года.

Кроме того, исполнительница получила награду в номинации Артист года, на которую кроме нее претендовали Эд Ширан, рэпер Дэйв, Little Simz и Сэм Фендер.

Также лучшим признан ее альбом 30. Сборник стал самым продаваемым в 2021 году и разошелся тиражом более 600 тысяч копий всего за шесть недель. 

Отметим, что Адель получала статуэтки премии в коротком черном платье от украинского бренда Marianna Senchina.


BRIT Awards 2022 – первая гендерно-нейтральная церемония награждения, на которой отсутствовало разделение на мужские и женские номинации.

Ведущим шоу стал комик Мо Гиллиган. Мероприятие открыл эффектный номер Эда Ширана и рок-группы Bring Me The Horizon.

 

Все победители премии Brit Awards 2022

 
  • Лучший сингл – Адель, Easy On Me 
  • Лучший альбом – Адель, 30
  • Лучший артист – Адель
  • Лучшая группа – Wolf Alice
  • Лучший поп или R&B артист – Дуа Липа
  • Восходящая звезда – Холли Хамберстоун
  • Лучшее рок или альтернативное исполнение – Сэм Фендер
  • Лучшее хип-хоп, грайм или рэп исполнение – Dave
  • Лучшее танцевальное исполнение – Бекки Хилл
  • Лучшая зарубежная песня – Оливия Родриго, Good For You  
  • Лучший зарубежный артист – Билли Айлиш
  • Лучшая зарубежная группа – Silk Sonic 
  • Лучший автор песен – Эд Ширан
  • Лучший новый артист – Little Simz

Brit Awards – ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки. Ее основала Британская ассоциация производителей фонограмм. Впервые была вручена в 1977 году, а ежегодно проходит с 1982 года. 
Korrespondent
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