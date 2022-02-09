Триумф Адель: победители Brit Awards 2022

Певица Адель получила главный приз британской музыкальной премии Brit Awards – ее первая за пять лет композиция Easy on Me победила в номинации Песня года.
Кроме того, исполнительница получила награду в номинации Артист года, на которую кроме нее претендовали Эд Ширан, рэпер Дэйв, Little Simz и Сэм Фендер.
Также лучшим признан ее альбом 30. Сборник стал самым продаваемым в 2021 году и разошелся тиражом более 600 тысяч копий всего за шесть недель.
Отметим, что Адель получала статуэтки премии в коротком черном платье от украинского бренда Marianna Senchina.
BRIT Awards 2022 – первая гендерно-нейтральная церемония награждения, на которой отсутствовало разделение на мужские и женские номинации.
Ведущим шоу стал комик Мо Гиллиган. Мероприятие открыл эффектный номер Эда Ширана и рок-группы Bring Me The Horizon.
Все победители премии Brit Awards 2022
- Лучший сингл – Адель, Easy On Me
- Лучший альбом – Адель, 30
- Лучший артист – Адель
- Лучшая группа – Wolf Alice
- Лучший поп или R&B артист – Дуа Липа
- Восходящая звезда – Холли Хамберстоун
- Лучшее рок или альтернативное исполнение – Сэм Фендер
- Лучшее хип-хоп, грайм или рэп исполнение – Dave
- Лучшее танцевальное исполнение – Бекки Хилл
- Лучшая зарубежная песня – Оливия Родриго, Good For You
- Лучший зарубежный артист – Билли Айлиш
- Лучшая зарубежная группа – Silk Sonic
- Лучший автор песен – Эд Ширан
- Лучший новый артист – Little Simz
Brit Awards – ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки. Ее основала Британская ассоциация производителей фонограмм. Впервые была вручена в 1977 году, а ежегодно проходит с 1982 года.