Триумф Адель: победители Brit Awards 2022

Певица Адель получила главный приз британской музыкальной премии Brit Awards – ее первая за пять лет композиция Easy on Me победила в номинации Песня года.

Кроме того, исполнительница получила награду в номинации Артист года, на которую кроме нее претендовали Эд Ширан, рэпер Дэйв, Little Simz и Сэм Фендер.

Также лучшим признан ее альбом 30. Сборник стал самым продаваемым в 2021 году и разошелся тиражом более 600 тысяч копий всего за шесть недель.

Отметим, что Адель получала статуэтки премии в коротком черном платье от украинского бренда Marianna Senchina.





BRIT Awards 2022 – первая гендерно-нейтральная церемония награждения, на которой отсутствовало разделение на мужские и женские номинации.

Ведущим шоу стал комик Мо Гиллиган. Мероприятие открыл эффектный номер Эда Ширана и рок-группы Bring Me The Horizon.

Все победители премии Brit Awards 2022

Лучший сингл – Адель, Easy On Me

Лучший альбом – Адель, 30

Лучший артист – Адель

Лучшая группа – Wolf Alice

Лучший поп или R&B артист – Дуа Липа

Восходящая звезда – Холли Хамберстоун

Лучшее рок или альтернативное исполнение – Сэм Фендер

Лучшее хип-хоп, грайм или рэп исполнение – Dave

Лучшее танцевальное исполнение – Бекки Хилл

Лучшая зарубежная песня – Оливия Родриго, Good For You

Лучший зарубежный артист – Билли Айлиш

Лучшая зарубежная группа – Silk Sonic

Лучший автор песен – Эд Ширан

Лучший новый артист – Little Simz

Brit Awards – ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки. Ее основала Британская ассоциация производителей фонограмм. Впервые была вручена в 1977 году, а ежегодно проходит с 1982 года.



