MamaRika выпустила новую песню, посвященную мужу

Украинская певица MamaRika (настоящее имя Анастасия Кочетова), представила новую песню, которую посвятила мужу и продюсеру Сергею Середе. Ролик появился на YouTube-канале исполнительницы.

Это нежный и романтичный трек под названием На руках, который продолжает ее автобиографический период в творческой жизни. В частности, хиты Maemo и Kava.

"Он - моя каменная стена. И когда в глазах нашего сына я вижу его отражение, понимаю, что моя сила и моя слабость только в его руках. Эту работу я посвящаю своему ближайшему другу, любви всей моей жизни - моему мужу", - рассказала артистка.