Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.90
USD
28.26
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
3 февраля 22, 22:03
MamaRika выпустила новую песню, посвященную мужу
MamaRika
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Певица призналась в чувствах супругу и рассказала, что считает его своим ближайшим другом.

Украинская певица MamaRika (настоящее имя Анастасия Кочетова), представила новую песню, которую посвятила мужу и продюсеру Сергею Середе. Ролик появился на YouTube-канале исполнительницы.

Это нежный и романтичный трек под названием На руках, который продолжает ее автобиографический период в творческой жизни. В частности, хиты Maemo и Kava.

"Он - моя каменная стена. И когда в глазах нашего сына я вижу его отражение, понимаю, что моя сила и моя слабость только в его руках. Эту работу я посвящаю своему ближайшему другу, любви всей моей жизни - моему мужу", - рассказала артистка.
Korrespondent
Ещё по теме:
Фоторепортаж с концерта LOBODA в Одессе
Джамала и TAYANNA спели дуэтом к 30-летию Независимости
Ани Лорак и Сергей Лазарев выпустили долгожданный дуэт
Идрис Эльба записывает альбом с группой Lime Cordiale
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Баста и Скриптонит горят в клипе «Молодость». Видео
Лента новостей