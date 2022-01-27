Между участниками нацотбора на Евровидение возник конфликт

Между участниками нацотбора на Евровидение-2022 разгорелся конфликт. Певица Alina Pash в Instagram Stories обвинила коллег по сцене, группу Kalush Orchestra, в плагиате.

Так, артистка обратила внимание, что коллектив позаимствовал партию с контрабасом из ее трека Bosorkanya для своей колядки.

"Не знаю, как назвать это – наглое копирование или уважительное заимствование? И даже тональность та же. Я пока не знаю, как реагировать на это полноценно сознательно. Сейчас мне просто отвратительно от того, что кто-то называет себя художником, артистом, хочет представлять своей музыкой Украину на Евровидении. А на самом деле просто так нагло пользуется... Знаете, будто лошадь пасется на чужой лужайке", – заявила Алина.

Группа Kalush отреагировала на обвинения Паш. Ситуацию прокомментировал саундпродюсер щедривки Стас Черный, который отметил, что все произошло случайно.





"Мне очень досадно, что так случилось, но хочу заверить, что это все случайно и не специально. Мы когда встретились с музыкантами на студии, мы не слушали ни одну из песен и не равнялись ни на одну из песен. Просто делали все в творческом потоке. Но поскольку есть претензия сходства, мы обязательно заменим партию контрабаса на кардинально другую к официальному релизу песни на следующий год", – заявил Черный.









Как говорится в Instagram-посте на странице поклонников Евровидения, это не первый раз, когда Алина обвиняет Kalush в плагиате.





"Ярким примером является сходство в локациях и образах видеоклипа Alina Pash Bitanga (2018) и KALUSH Горы (2019). Следующий случай копирования (или заимствования?), обложка треков OINAGORI (2018) и опять же Горы (2020) группы KALUSH", – указано в публикации.





Напомним, 24 января телерадиовещатель Суспільне объявил имена восьми финалистов национального отбора на Евровидение-2022, которые будут бороться за право представлять Украину на конкурсе.









Позже оргкомитет исключил из списка исполнителя LAUD, так как его песня Head Under Water появилась в сети еще в 2018 году, что нарушает правила.





Место LAUD в финале нацотбора займет Barleben с песней Hear My Words.

Стали известны логотип и слоган Евровидения-2022

