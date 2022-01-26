Евровидение 2022: кто выступит в финале нацотбора (список)

Евровидение - конкурс эстрадной песни, который проводится с 1956 года. В 2022-м состязание пройдет в Турине (Италия). УНИАН выяснил, кто будет выступать в финале нацотбора на Евровидение.

Евровидение 2022 - участники конкурса

Стало известно, что в этом году принимать участие изъявили желание 284 артиста. Жюри Нацотбора сократили эту цифру до 27 человек, из которых была сформирована восьмерка финалистов.

Что касается состава участников, я считаю, что мы выбрали очень сбалансированный состав: как с точки зрения музыки, так и из потенциала исполнителей к телевизионному шоу. Будет, что посмотреть, и будет что послушать. Считаю, что этот баланс является хорошим результатом командной работы нашего оргкомитета и партнеров из Friends Production. Мы тщательно послушали все 284 заявки, которые нам прислали. Мы предоставили возможность конкурсантам из длинного письма принять участие в прослушиваниях, потому что физическое присутствие - значительный фактор при отборе. Многие наши представления об артистах не совпали с их текущей формой. Или, наоборот, некоторые песни уже были со сложившейся картинкой, а прослушивания несколько изменили наши первые впечатления.- рассказал Ярослав Лодыгин, член правления "Суспільного", ответственный за платформу телевидения.





Один из утвержденных участников - LAUD был дисквалифицирован из-за своей песни "Head Under Water", которую обнародовал еще в 2018 году, что является нарушением правил конкурса.

Теперь список участников Нацотбора 2022 выглядит так:

Alina Pash "Тіні забутих предків"

Молодая украинская певица - финалистка шестого сезона шоу "Х-фактор". Стала лауреаткой европейской музыкальной премии ММЕА и была названа одной из самых перспективных артистов Европы.

Cloudless "All be alright"‎

Украинская попрок-электронная группа, которая обрела свою популярность благодаря саундтреку к сериалу "Школа". Песни молодых исполнителей звучат в таких передачах как: "Хата на тата", "Кохання на виживання", "Чотири весілля", "Зважені та щасливі". Группа "Cloudless" уже принимала участие в Национальном отборе на Евровидение в 2020-м году.

Kalush Orchestra "Stefania"

Исполнители, которые в своих произведениях делают акцент на рэп с фольклорными мотивами и украинскую аутентику. В 2021-м году они выпустили дебютный альбом HOTIN, а также совместные песни с "Океаном Эльзы", Кристиной Соловей и Jerry Heil.

Barleben "Hear My Words"

Украинский исполнитель Александр Барлебен известен благодаря своему участию в шоу "Голос країни". До того, как пойти на проект, был сотрудником СБУ, а когда началась война на востоке страны - ушел волонтером в АТО. Именно такой опыт дал Александру понять, что свои мечты нельзя откладывать "на потом", и молодой человек решил стать певцом.

Michael Soul "Demons"

Белорусский певец и автор песен, принимал участие в таких проектах: "Голос країни", "X-Фактор", "Хочу к Меладзе" и "Лига смеха". В 2016 и 2019 годах был финалистом Нацотбора на Евровидение в Беларуси.

Our Atlantic "Моя Любов"‎

Украинская инди-поп группа из Умани, все музыканты на данный момент живут в Киеве. Впервые заявили о себе после участия в Koza Music Battle, после чего группа получила возможность выступить на фестивале Файне Місто.

Roxolana "GIRLZZZZ"

Певица и автор песен из Львова, стала известна после участия в проекте "Голос країни". Летом 2021 года основала группу "Ukraine is", в репертуаре которой есть пять песен и видеоклипы на слова известных украинских поэтов Лины Костенко, Юрия Издрика, Ивана Франко, Лины Костенко и Михайля Семенко. Стала первой украинской певицей, выпустившей клип на языке жестов, который перевела Ксения Олейник.

Wellboy "Nozzy Bossy"

Антон Вельбой (настоящее имя исполнителя - украинский певец и автор песен, участник шоу "Х-Фактор". В 2021 году начал сотрудничать с Юрием Бардашем, результатом совместного труда стал клип на песню "Гуси". Летом 2021 года принимал участие в фестивале Atlas Weekend 2021.