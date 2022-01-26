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Музыка
Новости музыки
25 января 22, 23:03
Верка Сердючка записала саундтрек к новой комедии
Верка Сердючка
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Песня к фильму Большая прогулка стала первой за 20 лет композицией звезды на украинском языке.

Украинский певец, композитор, пародист и телеведущий Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, впервые за последние 20 лет выпустил песню на украинском языке. Он записал саундтрек к комедии Большая прогулка, которая выйдет на экраны 24 февраля.

Официальный трейлер, в конце которого звучит украиноязычная песня Сердючки, был опубликован в YouTube-канале FILM.UA Group.

В фильме канала Украина и Film UA снялись звезды студии Квартал 95 Елена Кравец, Юрий Ткач и Ирина Гатун, а также другие артисты.

В центре сюжета Большой прогулки – семьи работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко, которые не могут поделить поляну для отдыха. Позже появляется беглый коррупционер, спрятавший свои деньги в этом же месте. 


Напомним, в декабре прошлого года Верка Сердючка презентовала англоязычный новогодний трек под названием Wild Christmas.
Korrespondent
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