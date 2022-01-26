Верка Сердючка записала саундтрек к новой комедии

Украинский певец, композитор, пародист и телеведущий Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, впервые за последние 20 лет выпустил песню на украинском языке. Он записал саундтрек к комедии Большая прогулка, которая выйдет на экраны 24 февраля.

Официальный трейлер, в конце которого звучит украиноязычная песня Сердючки, был опубликован в YouTube-канале FILM.UA Group.

В фильме канала Украина и Film UA снялись звезды студии Квартал 95 Елена Кравец, Юрий Ткач и Ирина Гатун, а также другие артисты.

В центре сюжета Большой прогулки – семьи работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко, которые не могут поделить поляну для отдыха. Позже появляется беглый коррупционер, спрятавший свои деньги в этом же месте.



