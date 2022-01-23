Стали известны логотип и слоган Евровидения-2022

Организационный комитет песенного конкурса Евровидение, который в 2022 году будет проходить в Италии, официально представил логотип и слоган шоу. Соответствующие фото обнародованы на странице Евровидения в Instagram.

Новый слоган конкурса звучит так: "The Sound of Beauty" (Звук красоты).

"Дамы и господа, представляем "красивый" слоган и тематическое оформление Евровидения 2022 года", - говорится в подписи к снимкам.

При этом на официальном сайте конкурса указано, что "одним из самых ожидаемых аспектов любого конкурса песни Евровидение является визуальная идентичность и ее связь с городом-организатором".





Напомним, в этом году международный песенный конкурс Евровидение пройдет в итальянском Турине. Шоу состоится 10, 12 и 14 мая на олимпийской арене PalaOlimpico.