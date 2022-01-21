Украинская певица получила музыкальную премию ЕС

Украинская певица Алина Паш стала обладательницей музыкальной премии ЕС Music Moves Europe Awards 2022. Об этом сообщило Национальное бюро программы ЕС Креативная Европа в Украине.

"Церемония награждения состоялась сегодня вечером, 20 января, во время одного из ключевых событий музыкальной индустрии - фестиваля-шоукейса ESNS (Eurosonic Noorderslag) в Гронингене, Нидерланды", - сказано в сообщении.

Кроме Паш, Music Moves Europe Awards 2022 также получили Denise Chaila (Ирландия), Дeva (Венгрия), Meskerem Mees (Бельгия), Mezerk (Франция) и Blanks (Нидерланды).

Победителям досталось по 10 000 евро.

Отметим, Паш - рэп-исполнительница, финалистка шестого сезона вокального шоу X-фактор родом из Закарпатья. Работала с группой Горячий шоколад, на бэк-вокале группы СКАЙ и певицы Ирины Билык. Также сотрудничала с кавер-группой Чилаут, с DJ Natalie Lorient и Elton Clapto.

Певица выпустила три альбома - Pintea: Gory (2019), Pintea: Misto (2019) и РозМова (2021).

Напомним, в 2022 году лауреатом премии Music Moves Europe Talent Awards 2021 стала украинская рэеперша Аlyona Аlyona.







