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Музыка
Новости музыки
21 января 22, 11:28
Украинская певица получила музыкальную премию ЕС
Алина Паш
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Исполнительнице досталось 10 000 евро. В прошлом году эту награду получила рэперша Аlyona Аlyona.

Украинская певица Алина Паш стала обладательницей музыкальной премии ЕС Music Moves Europe Awards 2022. Об этом сообщило Национальное бюро программы ЕС Креативная Европа в Украине.

"Церемония награждения состоялась сегодня вечером, 20 января, во время одного из ключевых событий музыкальной индустрии - фестиваля-шоукейса ESNS (Eurosonic Noorderslag) в Гронингене, Нидерланды", - сказано в сообщении.

Кроме Паш, Music Moves Europe Awards 2022 также получили Denise Chaila (Ирландия), Дeva (Венгрия), Meskerem Mees (Бельгия), Mezerk (Франция) и Blanks (Нидерланды).

Победителям досталось по 10 000 евро.

Отметим, Паш - рэп-исполнительница, финалистка шестого сезона вокального шоу X-фактор родом из Закарпатья.  Работала с группой Горячий шоколад, на бэк-вокале группы СКАЙ и певицы Ирины Билык. Также сотрудничала с кавер-группой Чилаут, с DJ Natalie Lorient и Elton Clapto.

Певица выпустила три альбома - Pintea: Gory (2019), Pintea: Misto (2019) и РозМова (2021).

Напомним, в 2022 году лауреатом премии Music Moves Europe Talent Awards 2021 стала украинская рэеперша Аlyona Аlyona.
Korrespondent
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