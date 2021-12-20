На детском Евровидении победила Армения

Представляющая Армению юная певица Малена с песней Qami, Qami (Ветер, ветер – ред.) заняла первое место на музыкальном конкурсе Детское Евровидение-2021, финал которого прошел в Париже. Об этом стало известно в воскресенье, 19 декабря
Малена получила 224 балла и принесла Армении вторую победу на детском Евровидении с 2010 года.
Второе место заняла представительница Польши с 218 баллами. На третьей строчке расположился певец из Франции – 187 баллов.
Украину в Париже представляла 14-летняя Елена Усенко из Белой Церкви. Она набрала 125 баллов и заняла шестое место среди 19 финалистов.
На Детском Евровидении 2021 Украину представит Елена Усенко
Напомним, на этой неделе в Украине стартовал отбор на Евровидение-2022. Всеукраинский предварительный отбор продлится до 24 января, а финал пройдет в феврале.