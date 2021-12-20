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Музыка
Новости музыки
19 декабря 21, 22:29
На детском Евровидении победила Армения
Малена
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Украину представляла 14-летняя Елена Усенко. Она набрала 125 баллов и заняла шестое место среди 19 финалистов.

Представляющая Армению юная певица Малена с песней Qami, Qami (Ветер, ветер – ред.) заняла первое место на музыкальном конкурсе Детское Евровидение-2021, финал которого прошел в Париже. Об этом стало известно в воскресенье, 19 декабря

Малена получила 224 балла и принесла Армении вторую победу на детском Евровидении с 2010 года.

Второе место заняла представительница Польши с 218 баллами. На третьей строчке расположился певец из Франции – 187 баллов.


Украину в Париже представляла 14-летняя Елена Усенко из Белой Церкви. Она набрала 125 баллов и заняла шестое место среди 19 финалистов.

На Детском Евровидении 2021 Украину представит Елена Усенко

Напомним, на этой неделе в Украине стартовал отбор на Евровидение-2022. Всеукраинский предварительный отбор продлится до 24 января, а финал пройдет в феврале.
Korrespondent
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