На детском Евровидении победила Армения

Представляющая Армению юная певица Малена с песней Qami, Qami (Ветер, ветер – ред.) заняла первое место на музыкальном конкурсе Детское Евровидение-2021, финал которого прошел в Париже. Об этом стало известно в воскресенье, 19 декабря

Малена получила 224 балла и принесла Армении вторую победу на детском Евровидении с 2010 года.

Второе место заняла представительница Польши с 218 баллами. На третьей строчке расположился певец из Франции – 187 баллов.



