АВВА сняла клип на песню Little Things

Шведская поп-группа ABBA презентовала клип на рождественский сингл Little Things из нового альбома под названием Voyage (Путешествие). Кадры из ролика обнародованы в Twitter-аккаунте коллектива в пятницу, 3 декабря.

"Наконец-то пора окунуться в праздничное настроение с ABBA и новым видеоклипом на рождественский сингл Little Things", - говорится в твите.

Полное видео представлено на официальном YouTube-канале квартета. На ролике группа школьников, вдохновленная возвращением легендарного коллектива, устраивает собственное ABBA-шоу.

Как сообщается, все доходы от нового клипа будут направлены в детский фонд ЮНИСЕФ - для защиты девочек от сексуального насилия.

Напомним, первый за последние 40 лет альбом группы АВВА Voyage вышел в начале ноября. В новый сборник вошли десять треков.