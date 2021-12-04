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Музыка
Новости музыки
4 декабря 21, 19:56
АВВА сняла клип на песню Little Things
ABBA
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Все доходы от нового клипа будут направлены в детский фонд ЮНИСЕФ - для защиты девочек от сексуального насилия.

Шведская поп-группа ABBA презентовала клип на рождественский сингл Little Things из нового альбома под названием Voyage (Путешествие). Кадры из ролика обнародованы в Twitter-аккаунте коллектива в пятницу, 3 декабря.

"Наконец-то пора окунуться в праздничное настроение с ABBA и новым видеоклипом на рождественский сингл Little Things", - говорится в твите.

Полное видео представлено на официальном YouTube-канале квартета. На ролике группа школьников, вдохновленная возвращением легендарного коллектива, устраивает собственное ABBA-шоу.

Как сообщается, все доходы от нового клипа будут направлены в детский фонд ЮНИСЕФ - для защиты девочек от сексуального насилия.

Напомним, первый за последние 40 лет альбом группы АВВА Voyage вышел в начале ноября. В новый сборник вошли десять треков.
Korrespondent
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