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2 декабря 21, 22:30
Британский таблоид назвал 20 лучших песен 2021 года
Издание составляло список самых популярных музыкальных композиций с участием десятков экспертов.
Британское издание The Guardian составило собственный рейтинг лучших песен 2021 года.
Отмечается, что список составлял 31 эксперт. Возглавила рейтинг британская исполнительница Ребекка Люси Тейлор с песней Do This All the Time.
"Мы приветствуем все: от травли консерваторов от Lil Nas X до инди-классики Wet Leg", – отметили журналисты.
Лучшие треки года по версии The Guardian:
1. Self Esteem - I Do This All the Time
2. Wet Leg - Chaise Longue
3. Sharon Van Etten and Angel Olsen - Like I Used To
4. Caroline Polachek - Bunny Is a Rider
5. Muna - Silk Chiffon ft Phoebe Bridgers
6. Olivia Rodrigo - Good 4 U
7. Billie Eilish - Your Power
8. The Weather Station - Tried to Tell You
9. Little Simz - Introvert
10. Anz - You Could Be ft George Riley
11. BTS - Butter
12. Japanese Breakfast - Be Sweet
13. Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)
14. Cassandra Jenkins - Hard Drive
15. Parris - Skater’s World ft Eden Samara
16. Wolf Alice – How Can I Make It Ok?
17. Pearl Charles – Only for Tonight
18. ABBA – Don't Shut Me Down
19. Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave the Door Open
20. The Weeknd – Take My Breath
Напомним, ранее группа BTS стала Артистом года на премии American Music Awards 2021.
Источник: korrespondent.net