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Музыка
Новости музыки
2 декабря 21, 22:30
Британский таблоид назвал 20 лучших песен 2021 года
АВВА
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АВВА оказалась на 18 строчке в рейтинге
Издание составляло список самых популярных музыкальных композиций с участием десятков экспертов.
Британское издание The Guardian составило собственный рейтинг лучших песен 2021 года.

Отмечается, что список составлял 31 эксперт. Возглавила рейтинг британская исполнительница Ребекка Люси Тейлор с песней Do This All the Time.

"Мы приветствуем все: от травли консерваторов от Lil Nas X до инди-классики Wet Leg", – отметили журналисты.

Лучшие треки года по версии The Guardian:

1. Self Esteem - I Do This All the Time

2. Wet Leg - Chaise Longue

3. Sharon Van Etten and Angel Olsen - Like I Used To

4. Caroline Polachek - Bunny Is a Rider

5. Muna - Silk Chiffon ft Phoebe Bridgers

6. Olivia Rodrigo - Good 4 U

7. Billie Eilish - Your Power

8. The Weather Station - Tried to Tell You

9. Little Simz - Introvert

10. Anz - You Could Be ft George Riley

11. BTS - Butter

12. Japanese Breakfast - Be Sweet

13. Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

14. Cassandra Jenkins - Hard Drive

15. Parris - Skater’s World ft Eden Samara

16. Wolf Alice – How Can I Make It Ok?

17. Pearl Charles – Only for Tonight

18. ABBA – Don't Shut Me Down

19. Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave the Door Open

20. The Weeknd – Take My Breath


Напомним, ранее группа BTS стала Артистом года на премии American Music Awards 2021.

Источник: korrespondent.net
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