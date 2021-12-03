Названы победители премии Apple Music Awards

Apple в третий раз подвела итоги ежегодной премии Apple Music Award. Список победителей опубликован на официальном сайте компании.

В этом году, кроме классических категорий Артист года, Автор песен года, Лучший дебют года, Лучшая песня года и Лучший альбом года, появилась еще одна номинация - Региональный артист года, которого выбирали в пяти странах и регионах - Африке, Франции, Германии, Японии и России.

Отметим, премию присуждают артистам с учетом двух факторов - мнение редакции Apple Music и количество просмотров в Apple Music.

Артистом года стал The Weeknd. Лучшим дебютом года признана 18-летняя Оливия Родриго. Она сразу же получила победу в еще одной номинации - за Лучший альбом года SOUR. А ее песня drivers license стала Лучшей песней года. Лучший автор песен: H.E.R - в этом певице помог альбом, вышедший этим летом, с собственными композициями.

Артистом года в России стал Скриптонит. Также среди региональных музыкантов победили: нигерийский певец WizKid стал артистом года в Африке; певица AYA с Мальты стала артистом года во Франции; рэпер RIN - в Германии и группа OFFICIAL HIGE DANDISM в Японии.

Кроме того, Apple Music представил рейтинг в еще нескольких категориях.